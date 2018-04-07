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شاهد.. سيول منقولة تغلق الطريق السريع باتجاه المدينة المنورة

شاهد.. سيول منقولة تغلق الطريق السريع باتجاه المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=562760
المناطق - المدينة المنورة

شهدت منطقة المدينة المنورة من شمالها الغربي وأجزاء من شرق المدينة والمراكز التابعة لها، وعددا من مناطق المملكة هطول أمطار رعدية متوسطة الى غزيرة مع تشكيلات للسحب مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، نقل متابعون ومهتمون بحالة الطقس فيديو للسيول المنقولة التي عبرت الطريق السريع وبالتحديد بعد كوبري ساق غرب رياض الخبراء.

وتسببت هذه السيول في قفل الطريق، وسط تحذيرات خبراء الطقس لهواة متابعة الأمطار من المخاطرة بحياتهم بعبور السيول المنقولة والتواجد في بطون الأودية الكبيرة مجازفين بحياتهم.

 

 

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