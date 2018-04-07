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قيادي إصلاحي إيراني: خامنئي كذاب.. كل كوارث البلد طيلة 30 عاما مضت من حكمه

قيادي إصلاحي إيراني: خامنئي كذاب.. كل كوارث البلد طيلة 30 عاما مضت من حكمه
http://almnatiq.net/?p=562764
المناطق - وكالات

شبّه القيادي الإصلاحي الإيراني، أبو الفضل قدياني، المرشد الأعلى للنظام الإيراني علي خامنئي، بأنه كوزير إعلام نظام هتلر النازي جوزيف جوبلز، الذي كان يعتقد بأنه “كل ما كذب بشكل أكبر ستبدو الأكاذيب أكثر واقعية”.

وقال أبو الفضل قدياني، القيادي في منظمة “مجاهدي الثورة الإسلامية” وهي أحد تكتلات التيار الإصلاحي، إن البلاد أصبحت في عهد خامنئي، تنتهك فيها حرية التعبير والعقيدة ويسود القمع، بينما يزعم المرشد بأن هناك حرية وحق الاختيار ولا يتم التعرض للمنتقدين من قبل نظامه”.

ونُشر مقال قدياني على موقع “كلمة” التابع لمير حسين موسوي، رئيس وزراء إيران السابق والقابع تحت الاقامة الجبرية بسبب قيادته الحركة الخضراء الاحتجاجية مهدي كروبي (رئيس البرلمان السابق)، ضد تزوير للانتخابات الرئاسية الإيرانية عام 2009.

وتساءل هذا القيادي الإصلاحي: إنه إذا كان خامنئي وأجهزة الأمن والقضاء التي يسيطر عليها يدعون عدم وجود قمع، فمن أين جاءت القائمة الطويلة من السجناء بتهمة الدعاية ضد الدولة لمجرد انتقاداتهم لأداء النظام؟”.

وطالب خامنئي بأنه “لو كان صادقا في ادعاءاته فليطرح الاستفتاء حول منصبه أو يسمح بانتخابات حرة لاختيار أعضاء مجلس خبراء القيادة يعكس التنوع السياسي في البلاد”.

وأضاف: “بطبيعة الحال، فإن الطاغية لن يفعل ذلك… هذه الأكاذيب من فم الطاغية تشير فقط إلى عدم وجود إمكانية لإصلاح النظام وعقم المشروع الإصلاحي الاستسلامي في البلاد”.

وحمل قدياني “مسؤولية الفساد وكل مصائب وكوارث البلد طيلة 30 عاما مضت من حكمه”، ورأى أن نظرية ولاية الفقيه لا تحظى بقبول معظم رجال الدين في الحوزة كما ثبت عمليا فشلها بعد تسليم مصير البلد لمدة أربعين عاما لولي فقيه فشل رغم هيمنته على كل الصلاحيات والسلطات والقوة المطلقة ولجأ إلى تكديس الثروة وتكميم أفواه المنتقدين والمعارضين بدل الإصلاح.

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