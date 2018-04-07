للرجال والنساء .. وظائف متنوعة في جامعة أم القرى وفروعها

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أعلنت جامعة أم القرى عن توفر وظائف متنوعة (للرجال والنساء) تشمل: (وظائف تعليمية، وظائف على لائحة المستخدمين وبند الأجور، وظائف أكاديمية، وظائف صحية) بمقر الجامعة في مكة المكرمة وفروعها بمحافظات (الجموم والليث وأضم والقنفذة).

وجاءت الوظائف حسب الشروط التالية للوظائف التعليمية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

– أن يكون حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب بتقدير لا يقل عن (جيد جداً).

– أن يكون لائقا صحياً.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

– أن لا يزيد العمر عن (34) سنة لوظائف مدرس لغة المستوى السادس.

– أن لا يزيد العمر عن (29) سنة لوظائف مدرس لغة المستوى الخامس والرابع.

– أن يكون المسار العلمي متوافق للتخصص المطلوب بالنسبة للوظائف التي تتطلب شهادة الماجستير.

الشروط العامة لوظائف لائحة المستخدمين وبند الأجور:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن 18 سنة.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة (بالنسبة لحراس الأمن).

– غير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية.

الشروط العامة للوظائف الأكاديمية:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن لا يكون المتقدم موظفاً حكومياً.

– أن يكون حاصلاً على تقدير لا يقل عن (جيد جداً) بالنسبة لوظائف (معيد ومحاضر).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (45) سنة هجرية لوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (34) سنة هجرية لوظائف (محاضر).

– أن لا يزيد عمر المتقدم عن (29) سنة هجرية لوظائف (معيد).

– أن يكون المسار العلمي متوافقاً للتخصص المطلوب بالنسبة لوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر).

الشروط العامة للوظائف الصحية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن لا يقل العمر عن (18) سنة.

– أن يكون لائقاً صحياً.

– أن يكون حاصلاً على بطاقة التسجيل المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشارت إلى أن التقديم إلكترونياً عن طريق موقع الجامعة على الرابط حسب المواعيد التالية:

– للوظائف التعليمية ووظائف لائحة المستخدمين وبند الأجور والوظائف الصحية: من الأحد القادم 1439/7/22هـ حتى السبت الموافق 1439/7/28هـ

– للوظائف الأكاديمية (معيد، محاضر، أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر): من الأحد الموافق 1439/7/29هـ حتى السبت الموافق 1439/8/5هـ

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