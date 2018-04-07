بعد هطول الأمطار.. مدني القصيم يخلي 23 شخصا ويباشر 33 حادثا وينقذ 55 محتجزا

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باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة القصيم عددا من الحوادث التي وقعت بسبب الأمطار الي هطلت على المنطقة خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم اباالخيل، أن الدفاع المدني بالقصيم يتابع التطورات المناخية التي تمر بها المنطقة من خلال التنسيق المتواصل مع الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة.

وأضاف، أن الدفاع المدني بالمنطقة رفع درجة الجاهزية من خلال العمل على عدة مسارات تتضمن توعية المواطنين والمقيمين بالمخاطر التي قد يتعرضون لها في مثل هذه الاجواء، إضافة إلى انتشار دوريات السلامة في المواقع التي تستدعي تواجدهم، وكذلك مباشرة الحوادث وفقاً لما يتطلبه الموقف.

وأوضح العقيد أباالخيل أنه نتيجة للأمطار التي هطلت على مدينة بريدة، فقد تضرر منزلين لعائلتين بمركز الشقة تتكون الأولى من 9 أشخاص، بينما تتكون العائلة الثانية من 14 شخص، حيث تم إخلاء المنزلين وايواء ساكنيها بالتنسيق مع فرع وزارة المالية بالمنطقة.

كما باشرت فرق الدفاع المدني بالقصيم عدداً من حوادث احتجاز المركبات والحرائق بسبب الأمطار، حيث باشرت فرق بريدة ( 6 ) حوادث بينما باشرت فرق البكيرية (9) حوادث، في حين باشرت فرق مدني الرس عدد (18) حادث وإخراج (55) محتجز وهم بصحة جيدة.