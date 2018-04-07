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بعد سنوات من العمل المميز .. الإعلامية فاطمة العنزي تودع إذاعة الرياض

بعد سنوات من العمل المميز .. الإعلامية فاطمة العنزي تودع إذاعة الرياض
http://almnatiq.net/?p=562774
المناطق - مشعل العنزي

ودعت الإعلامية القدير فاطمة العنزي زملاءها في إذاعة الرياض والوسط الإعلامي، بعد أن أمضت في مجال الإذاعة ما يقارب 29 عاما من العمل الإعلامي المميز والحضور اللافت في تغطيتها المباشرة للعديد من المناسبات والفعاليات على مستوى المملكة.

وعبر تغريده لها على حسابها في تويتر، قالت فاطمة “وداعا إذاعة الرياض كما ترتجف الأكف لحظة تلويحة الوداع ترتجف أناملي وأنا اكتب تلويحة الوداع للذين شاركوني ٢٩ عاما وشاركتهم أوقات العطاء لأعزائي محبي ومستمعي إذاعة الرياض الامتنان والشكر والتقدير وداعا أحبتي”.

وتفاعل مع تغريدة وداعها العديد من الزملاء الإعلاميين ومثقفين وأدباء، معبرين في تغريداتهم عن تقديرهم لمسيرتها العملية التي تزهو بالفخر والاعتزاز بما قدمته خلال سنين عطائها.

 

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