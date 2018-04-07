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المهندس محمد موكلي يطلع على أعمال مياه الأحساء

المهندس محمد موكلي يطلع على أعمال مياه الأحساء
http://almnatiq.net/?p=562775
المناطق - فهد المريخي

اطلع وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد موكلي في جولة ميدانية الخميس الماضي يرافقه مدير عام خدمات المياه بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري ومدير عام فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء المهندس صالح بن نوار الغامدي وخلال الزيارة التي استغرقت يومين تم متابعة أعمال قطاع خدمات المياه بالمحافظة ولقاء المواطنين بغرفة الأحساء وتم استعراض المشاريع التطويرية القادمة في المحافظة ومنها الأعمال التطويرية لمحطات المعالجة ورفع القدرة الاستيعابية لها لربط عدد من الأحياء الجديدة القائمة والمستقبلية والارتقاء بالخدمة البيئية المقدمة لها إضافة لاستغلال المياه المعالجة ثلاثياً في تغذية شبكة المسطحات الخضراء والرقعة الزراعية التي تشرف عليها مؤسسة الري .

وقال المهندس محمد موكلي نحرص على تذليل كافة العقبات التي من شأنها رفع مستوى تحسين الجودة في مياه الشرب ورفع مؤشرات الأداء و أعمال الفوترة والكفاء في المنظومة .

وقام وكيل الوزارة لخدمات المياه حلال جولته بتفقد عدد من المنشئات بالمحافظة.

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