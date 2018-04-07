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الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي فرسان

الأمير محمد بن ناصر يشرف حفل أهالي فرسان
http://almnatiq.net/?p=562776
فرسان - المناطق

شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز تائب أمير منطقة جازان حفل أهالي محافظة فرسان بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه لجزر فرسان ، وذلك بمقر المحافظة.
وبدئ الحفل الخطابي المقام بالمناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم , ثم ألقى شيخ شمل محافظة فرسان محمد بن هادي الراجحي كلمة أهالي فرسان أعرب خلالها عن تقدير أهالي المحافظة وشكرهم لسمو أمير منطقة جازان نظير اهتمام سموه بالجزيرة التي باتت تشكل وجهة سياحية متميزة يقصدها آلاف الزوار والسياح.
بعد ذلك ألقى سمو أمير منطقة جازان كلمة أكد خلالها أن تطبيق شرع الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم هو السبب الأول فيما ننعم به من نعم الأمن والأمان وكل الخيرات التي نعيش فيها بفضل الله ثم بفضل التعاضد والتلاحم الكبير بين أبناء الوطن الكبير والذي تجلى واضحا في مظاهر الحب والولاء للقيادة الرشيدة .
وقال سموه : إننا جميعا كمسئولين من منسوبي الإمارة وممثلي الوزارات في منطقة جازان نعمل لخدمة الدين والمواطن والوطن وكل ذلك بالتنظيم والتنسيق وتنفيذ المشروعات وفق الأولويات والخطط المعدة لذلك ونسعد بتلقي الملاحظات والعمل على وضع الحلول وفق الإمكانات المتاحة وبتضافر الجهود وتعاون المواطن ” , مشيرا إلى أن تنمية جزيرة فرسان وغيرها من المحافظات هي الشغل الشاغل لسموه والمسئولين وذلك وفقاً لم تم تنفيذه واعتماده للمحافظة من مشروعات تنموية وسياحية وخدمية تشمل كافة المجالات .
ونوه سموه بفعاليات ” فخر واعتزاز ” التي تبرز جهود جنودنا الاشاوس في الدفاع عن الدين ثم المليك والوطن ، وما يجدونه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة بما يمكنهم من القيام بالأعمال والمهام المناطة بهم في التصدي للمليشيات الحوثية والذود عن حياض الوطن وحفظ أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وأكد سموه أن المواطن هو رجل الأمن الأول الذي يحافظ على أمن الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات الأمنية والحكومية , مشدداً على أهمية الحفاظ على الحياة الفطرية في مختلف مناطق المملكة ومنها محمية فرسان ، بما يحقق التوازن البيئي ويحمى النباتات والغزلان بمحمية فرسان ، محذراً سموه من التعامل البيئي الخاطئ مع محمية فرسان التي تعد من أهم عوامل الجذب السياحي بجزر فرسان.
كما أكد سموه اهتمام ورعاية القيادة بكل ما فيه تنمية المنطقة وخدمة الأهالي ، راجياً العون والتوفيق من الله تعالى للجميع.

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