بناء تعقد مؤتمراً صحفياً قبيل انطلاق مبادرة بناء القدرات الأحد القادم

المناطق - منال الدوسري

عقدت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية ( بناء ) مؤتمراً صحفياً لوسائل الإعلام قبيل انطلاق مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام (٣) والتي يدشنها صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية .

وفي بداية المؤتمر رحب عبدالله بن راشد الخالدي عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية بالحضور واوضح بأن هذه المبادرة انطلقت من رؤية الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية (بناء) وحرصها على المساهمة في دعم القطاع الخيري وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠ والتي تركز كثيراً على بناء قدرات القطاع غير الربحي باعتباره رافداً من روافد التنمية ويعتبر قطاع الايتام احد هذه القطاعات المهمة كون الأيتام من الفئات الاكثر احتياجاً ونستطيع بإذن الله بمبادراتنا وبرامجنا التنموية ان نقدم لهم برامج نوعية تساهم في تكوين شخصيتهم وجعلهم مساهمين فاعلين في بناء وطنهم .

واضاف الخالدي : إن هذه المبادرة تقام للعام الثالث عل التوالي بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس الادارة واعضاء مجلس ادارة الجمعية وتهدف المبادرة إلى رفع الناتج المحلي في القطاع الثالث وهذا دورنا في بناء القدرات ونقل الخبرة والتجربة التي كسبتها جمعية بناء خلال السنوات الماضية وحققت العديد من الانجازات اهلتها للحصول على عدد من الجوائز الهامة على مستوى المملكة ودول الخليج والوطن العربي .

واوضح الخالدي : إن عدد جمعيات الأيتام في المملكة ٢٤ جمعية متخصصة في خدمة الأيتام يعمل فيها أكثر من ١٣٠٠ موظف وموظفة يقدمون الرعاية لأكثر من ١٣٥٠٠٠ يتيم ويتيمة وارملة على مستوى المملكة .

وقال الخالدي : في النسخة الثالثة من مبادرة بناء قدرات وتبادل خبرات العاملين في جمعيات الأيتام في المملكة نستضيف ١٠٠ قيادي وتنفيذي من جمعيات المملكة سيتم تدريبهم في تخصصات غاية في الأهمية يحتاج إليها العاملين في جمعيات الأيتام .

وستنطلق المبادرة من خلال الحفل الذي يدشنه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بملتقى لأفضل التجارب والممارسات في تصميم البرامج للأيتام مساء يوم الأحد القادم والذي يستضيف ٣٥٠ رجل وإمرة منهم ١٠٠ من منسوبي جمعيات الأيتام ضيوف المبادرة والبقية من المختصين والمهتمين من داخل المملكة ودول الخليج ، ويعتبر الملتقى فرصة للاستفادة من هذه الخبرات من الجمعيات الزميلة في مناطق المملكة , ومما يميز هذه المبادرة بأنها تحظى للعام الثالث برعاية رسمية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومشاركة من القطاع الخاص وهذا يدل بأنها مبادرة نوعية .

وأوضح الخالدي : بأنه من خلال القياس الذي اجري العام الماضي اتضح بأن هناك تحسن بنسبة ٤١٪ في آداء الجمعيات المشاركة ومهارات تعلمها المشاركين ونقلت لبقية منسوبي الجمعيات في مناطق المملكة .

ويشارك هذا العام الجانب النسائي في المبادرة للمرة الأولى حيث تم استقبال ١٠٠ متدربة ومشاركة وستقدم ٨ أوراق عمل لسيدات مهتمات بالأيتام وخدمتهم حيث يمثلن ما نسبته ٤٠٪ من الحضور وهذا رقم جيد كونها المشاركة الأولى .

ورفع الخالدي شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان -ولي العهد – يحفظه الله – على مايلقاه القطاع غير الربحي من دعم وتشجيع ، والشكر موصول للجميع الداعمين والرعاة على مساهمتهم في دعم المبادرة سائلين الله أن تحقق هذه المبادرة اهدافها فيما يصب في مصلحة اليتيم واليتيمة والارملة في بلادنا الغالية.