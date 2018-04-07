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15005 دعاوى قضائية للحضانة خلال 6 أشهر..منطقة مكة تتصدر!

15005 دعاوى قضائية للحضانة خلال 6 أشهر..منطقة مكة تتصدر!
http://almnatiq.net/?p=562818
المناطق_الرياض

شهدت دعاوى الأحوال الشخصية الواردة للمحاكم الابتدائية في الأشهر الـ6 الماضية ارتفاعًا في قضايا الحضانة والزيارة وما يلحق بها، إذ بلغ عددها 15005 في 13 منطقة، بنسبة 5.8 % للكل، وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة الدعاوى القضائية بـ 6168، بينما حلت نجران أخيرة بـ92.
وجاءت منطقة الرياض بـ 2577 محتلة المرتبة الثانية، ثم منطقة الشرقية بـ1692، بينما تلقت المحكمة بالمنطقة المدينة المنورة 1068 دعوى، تلتها منطقة جازان بـ1006، فيما انخفض العدد في مناطق أخرى عن العام السابق، وفقًا لـ”الوطن”.
وسجلت منطقة الحدود الشمالية 140، تلتها منطقة الجوف بـ191، والباحة 235، وحائل 275، وتبوك 429، والقصيم 446، وعسير686، بينما سجلت منطقة نجران الأقل عددًا في دعاوى الحضانة والزيارة وما يلحق بها، إذ بلغ عددها 92.

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