ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

ولي العهد: لو نظرت إلى أي إرهابي فستجد أنه كان من الإخوان المسلمين.. وهذا ما تسعى الجماعة إليه بعد 30 عامًا

أبرز المواد
زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

أبرز المواد
استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

استشهاد رجل أمن وإصابة آخرين بمقذوف من إحدى المزارع بعوامية القطيف

أبرز المواد
هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

أبرز المواد

واشنطن تعارض إصدار بيان عن مجلس الأمن بشأن غزة

واشنطن تعارض إصدار بيان عن مجلس الأمن بشأن غزة
A wounded Palestinian is evacuated during clashes with Israeli troops at a protest demanding the right to return to their homeland, at the Israel-Gaza border east of Gaza City April 6, 2018. REUTERS/Mohammed Salem
http://almnatiq.net/?p=562827
المناطق_وكالات

طلبت  الكويت العضو غير الدائم في  مجلس_الأمن  أن يتبنى المجلس بيانًا يدعو إلى إجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة، لكنّ دبلوماسيين قالوا إن #الولايات_المتحدة منعت هذه الخطوة كما فعلت قبل أسبوع.

وقال سفير الكويت لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي بعد ظهر الجمعة لصحافيين إنّ “هذا موضوع يجب أن يهتم به مجلس الأمن”. وأوضح أنه طلب من المجلس أن يتبنى بيانًا على غرار بيان آخر قدّمته الكويت قبل أسبوع ولاقى وقتذاك اعتراضا من الولايات المتحدة.

لكنّ أحد دبلوماسيي الدول الأعضاء في مجلس الأمن طلب عدم ذكر اسمه، قال إن الولايات المتحدة أبدت مجددا الجمعة اعتراضها على دعوة مجلس الأمن إلى تبني نص البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، شدد السفير الفلسطيني لدى المنظمة الدولية رياض منصور على أنه في حال لم تفعل أعلى هيئة في الأمم المتحدة شيئا فإنّ “ذلك سيشجع إسرائيل” في عملياتها ضد الفلسطينيين الذين يحتفظون بحقهم في دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة (193 بلدا) إلى الانعقاد من أجل الحصول على “تفويض” يهدف الى فتح تحقيق دولي.

وقُتل 8 متظاهرين فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات اندلعت الجمعة في قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أنه تم نقل 442 جريحا إلى المستشفيات بينهم 25 جروحهم “خطرة” مشيرة إلى أن بين القتلى فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وبدأ الفلسطينيون في 30 نيسان/إبريل حركة احتجاجية “مسيرة العودة” بالتزامن مع ذكرى “يوم الأرض”، وستختتم بذكرى النكبة في 15 أيار/مايو، للمطالبة بتفعيل “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

روابط ذات صلة

رئيس ناد برتغالي يوقف 18 لاعبا بسبب «دلالهم»

رئيس ناد برتغالي يوقف 18 لاعبا بسبب «دلالهم»
توقعات بارتفاع حالات الجرب إلى 6 آلاف حالة قبل رمضان

توقعات بارتفاع حالات الجرب إلى 6 آلاف حالة قبل رمضان
ميزة جديدة في واتساب «ستريح» المستخدمين

ميزة جديدة في واتساب «ستريح» المستخدمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*