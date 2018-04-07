الأرصاد: استمرار هطول الأمطار الرعدية بمناطق المملكة

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http://almnatiq.net/?p=562828
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -هطولاً للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار مناطق الرياض والقصيم والحدود الشمالية وتبوك والجوف وحائل والشرقية ونجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-38 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر الى مترين وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 16-38 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج .

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