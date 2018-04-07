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40 قتيلا بينهم أطفال بغارات نظام الأسد على دوما

40 قتيلا بينهم أطفال بغارات نظام الأسد على دوما
A man walks on rubble of damaged buildings in the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, in Damascus, Syria March 30, 2018. REUTERS/Bassam Khabieh
http://almnatiq.net/?p=562832
المناطق_وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أربعين شخصا بينهم خمسة أطفال في بلدة #دوما بغوطة دمشق الشرقية، بغارات متعددة شنها طيران #النظام_السوري، وهي المرة الأولى التي تتعرض فيها دوما للقصف الجوي منذ نحو عشرة أيام.

من جانبها، أفادت المعارضة في سوريا أن قواتها بدأت بالرد على غارات النظام على بلدة دوما بريف دمشق.

وأكد محمد علوش، وهو مسؤول سياسي في فصيل “جيش الإسلام” القابع في الغوطة، أن #نظام_الأسد هو من يستهدف الأحياء السكنية في دمشق.

وكان اتفاق جديد قد لاح في الأفق بعد توقف عمليات الإجلاء، الخميس، في البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة (جيش الإسلام) في #الغوطة الشرقية، إثر انقسامات داخل #جيش_الإسلام.

وإلى جانب انقسام جيش الإسلام، أضافت مصادر مطلعة سبباً آخر لهذا التوقف، يتعلق بممارسات تركية على المعبر الرابط بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرة #تركيا في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب.

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