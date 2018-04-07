ميزة جديدة في واتساب «ستريح» المستخدمين

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قرر تطبيق التراسل الفوري الشهير “واتساب” طرح تحديث جديد، سيتم تعميمه قريبا على كافة مستخدميه، سيكون بمثابة “راحة كبيرة” لهم.

وأشار موقع جي إس إم آرينا التقني المتخصص إلى أن التطبيق طرح فعليا في نسخة “البيتا” الخاصة به على نظام تشغيل “أندرويد”، تحديثا، سيكون بمثابة تغيير كبير في طريقة استخدام واتسآب.

وبحسب وكالة سبونتيك يتمثل التحديث الجديد، في أنه سيتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى ضغطة مطولة بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية.

بعد تثبيت المستخدم التحديث الجديد على واتساب، سيظهر له أيقونة ميكروفون جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لوقف أو انهاء التسجيل.