الأرامل.. هل يحصلن على حقوقهن بعد وفاة الزوج أم تتضاعف المعاناة ؟

المناطق - إسلام داوود

طرق عنيف على باب المنزل، تهرع الزوجة المفزوعة إلى الباب على عجل لمعرفة ما في جعبة الطارق، كانت تنتظر بفارغ الصبر انتهاء ساعات عمل زوجها وعودته للمنزل، لكن طرق الباب سبق الموعد المعتاد لزوجها، الطارق لم يكن زوجها أو أحد من الأقارب وإنما “مرسل” يحمل لها نبأ رحيل زوجها في حادث سير.

في طرفة عين، تتغير حياة الزوجة، تصبح أرملة افتقدت أقرب الناس لقلبها وباتت بدون عائل لها، الوقت يصبح بالنسبة لها بلا قيمة فلا هي بانتظار موعد ذهاب زوجها للعمل ولا مجيئه، إضافة لذلك فإن حياتها باتت أصعب والظروف المعيشية والاقتصادية أقل.

تلك الزوجة ليست الوحيدة التي تعرضت لمآس من كافة الجوانب عند وفاة زوجها، حيث أكدت الهيئة العامة للإحصاء في أحدث إحصائياتها أن عدد الأرامل بالمملكة يتجاوز 683 ألفاً، تزوجت منهن 122 ألفاً و319 سيدة حتى الربع الثاني من العام 2016، يمثلن 18 في المئة من العدد الكلي، أي أن الباقيات عددهن حوالى 560 ألفاً.

أزمة معيشية

وإضافة إلى الأضرار النفسية التي تتعرض لها الأرملة بعد وفاة زوجها، فإن الضغوط الاقتصادية هي الأخرى تمثل ثقلا عليها خاصة إذا كانت تعول أطفالا صغار.

واشتكت بعض الأرامل من عدم كفاية راتب الضمان الاجتماعي الذي يحصلن عليه والبالغ عدة مئات من الريالات، حيث لا يكفي بالنسبة لأرملة تعول، خاصة أن الأسعار تزداد يوما عن الآخر سواء في المواد الغذائية أو الملبس أو العلاج.

وأظهرت أحدث إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية، أن عدد مستفيدي الضمان الاجتماعي المسجلين بالوزارة خلال عام 1438هـ بلغ: 884063 مستفيدًا، من بينهم 406 آلاف مطلقة وأرملة، بواقع 230458 أرملة و175558 مطلقة.

وبيَّنت الإحصائيات أن منطقة مكة المكرمة هي الأعلى في عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي بـ 194961 مستفيدًا، يليها منطقة الرياض بـ 135520 مستفيدًا. أما المنطقة الشرقية فبلغ عدد المستفيدين فيها 104530 مستفيدًا.

برامج إسكان

من جهتها، سعت الحكومة لمساعدة الأرامل والمطلقات، عبر برنامج الإسكان الجديد لتوفير سكن بالتملك أو بخيارات أخرى لغير العاملات، والذي كشف عنه وزير الإسكان ماجد الحقيل

ولامس البرنامج الذي ستنفذه الإسكان، هموم شريحة كبيرة من السعوديات . حيث أكدت الوزارة أولوية المطلقات والأرامل في برنامج «سكني».

وأوضحت أن اختيار المستفيدين المتقدمين على بوابة الوزارة يتم وفقاً لمعايير عدة بموجبها يتحدد المستحقون للدعم وترتيب الأولوية بحسب حال كل مستحق، مع مراعاة الحالات الاجتماعية المختلفة مثل الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات.

ولفتت الوزارة إلى أن «حاجة المستفيد في عملية التخصيص تأتي في المقام الأول». وتضمنت الدفعة الأولى 15 ألفاً و653 منتجاً سكنياً وتمويلياً تشمل كل مناطق المملكة، من ضمن 280 ألف منتج مستهدف للعام 2017.

وأدخلت تعديلات في العام 2016 إلى اللائحة التنفيذية للدعم السكني، تنص على أن الفتاة التي تجاوز عمرها 25 عاماً من دون زواج، والمطلقة والأرملة بعد مضي عامين من طلاقها أو وفاة زوجها في أي عمر كانت، من مستحقي الدعم السكني، ضمن ما يعتبر في حكم الأسرة الفرد (الأسرة المكونة من فرد واحد).

معاناة اجتماعية

على جانب آخر، فإن الأرامل تعشن على فوهة بركان ساخن في مواجهة عدة جبهات منها مشاكل اجتماعية ومادية وصحية، إضافة إلى نظرات ترصد تحركاتهن وتحصي أنفاسهن، وتوجه لهن الاتهامات جزافاً، ولعل منها محاولاتهن لفت الأنظار وخطف الأزواج، وهو ما يشعل نار الغيرة لدى الزوجات.

بدورها، ترى الاختصاصية النفسية منى يوسف، أن مشاكل المرأة في المجتمع السعودي نابعة من المرأة نفسها، باعتبار أن المرأة عدوة للمرأة، إضافة إلى نظرة المجتمع للمرأة المطلقة والأرملة، وحتى العانس، على أنها قاصر ولا يمكنها القيام برعاية نفسها وأبنائها إلا بواسطة رجل، وهو ما يجعل الكثيرات منهن يواجهن ضغوطاً واضطرابات نفسية، ما يؤدي إلى لجوء البعض منهن للزواج بأي طريقة ومن أي شخص، فقط للتخلص من تلك النظرة السلبية، وإن كان ذلك يعرضهن للانزلاق في دائرة أخرى من المشاكل التي لا حصر لها.

من الناحية الشرعية، أكد الشيخ عبدالله الروقي، على حث الدين الإسلامي على القيام على الأرملة سواء كانت أختاً أو بنتاً أو عمة أو خالة أو قريبة، وهو من أفضل الأعمال، فيقوم من وفقه الله على الإنفاق عليها وتعاهد شؤونها وقضاء حوائجها وتذليل الصعاب التي تواجهها في الحياة، والوقوف معها في تحديات العيش ومصاعبه.

وأضاف أنه من الواجب على المسلم التعاون في هذا الأمر، ولا ينظر إلى تخاذل قريب لها أو غيرة زوجة في غير محلها وغيره، فلهؤلاء النساء حقوقهن على المجتمع، لصيانتهن وحفظهن، مع إعانتهن على أسباب النجاح والإنتاج على وجه لا يخالف الشرع المطهر؛ حتى يقمن بواجباتهن تجاه ولد أو والد، وللأسف قد ينسى أو يتناسى البعض حقوق هؤلاء النسوة، فيفرطون في ذلك، ويتركون ما أوجب الله عليهم من الرعاية وأداء الأمانة.