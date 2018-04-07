المرأة السعودية .. ماذا تبقى من حقوق لم تحصل عليها؟

المناطق - إسلام داوود

حقوق واسعة حصلت عليها المرأة السعودية خلال أشهر قليلة، والتي ناضلت لسنوات سابقة من أجل الحصول على جزء من هذه الحقوق، وهو ما أكده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بأن ما تبقى من حقوق المرأة ليس كثيرا.

ومثل عام 2017 شاهدا على انتصارات متتالية حققتها المرأة السعودية في الحصول على حقوقها، مع آمال باستكمال الحصول على باقي تلك الحقوق في عام 2018.

ويعد الإقرار بحق المرأة السعودية في قيادة السيارة بنفسها أحد أهم القرارات إلى جانب عدد آخر من القرارات صبت في مصلحة المرأة السعودية.

قيادة المرأة للسيارة

في سبتمبر الماضي، أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء، واعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية في المملكة بما فيها إصدار رخص القيادة، على الذكور والإناث، على حد سواء، لتبدأ النساء باستخدام حقهن في القيادة رسميا بدءا من يونيو 2018.

حضور المباريات

وفي أكتوبر الماضي أي بعد نحو شهر من قرار السماح للنساء بقيادة السيارة، أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، تهيئة 3 ملاعب في الرياض وجدة والدمام لتكون جاهزة لدخول العائلات مطلع 2018 وفقاً للضوابط الخاصة بذلك.

وفي بداية العام الجاري بدأت الأسر السعودية تتوافد على الملاعب وهي المشاهد التي أثارت تفاعلا عالميا إيجابيا مع الإصلاحات الجديدة التي تشهدها المملكة.

التعيين في مناصب قيادية

وفي إطار تمكين المرأة السعودية ومنحها حقوقها، تضمنت رؤية 2030، زيادة نسبة النساء في سوق العمل إلى 30% من النسبة الحالية وهي 22%.

ووافق مجلس الشورى في وقت سابق على توظيف النساء في قطاعات وزارة الحرس الوطني في الأعمال المساندة، وتمليك العسكريين سكناً بعد التقاعد، وجاءت هذه الموافقة نتيجة توصية رفعتها لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس.

وقال اللواء عبد الهادي العمري، عضو اللجنة في تصريحات صحفية حينها، إن الموافقة جاءت على توصية ضرورة تعزيز وجود المرأة وتفعيل دورها في قطاعات الحرس الوطني بعد إعلان افتتاح قسم جديد في جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية للنساء لتدريس أمن المعلومات لمرحلة البكالوريوس والماجستير، مشيراً إلى أن المرأة تستطيع أن تعمل في وزارة الحرس في مجالات عدة، سواء صحية أم في تحليل المعلومات كالدول المتقدمة.

منع الإساءة

وفي ديسمبر الماضي، أصدر الدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام، تعليمات بمنع بث أي مسلسل أو برنامج يتضمن إساءة صريحة أو ضمنية لنساء المملكة أو أي فئة أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على تويتر، أن أي قناة تعرض أعمالا مخالفة، سيطبق بحقها النظام وتتم معاقبتها على هذه المخالفات.

مساواة الراتب

وفي مسعى جديد لاستكمال إعطاء النساء حقوقهن أيضا، أكد ولي العهد أن الدولة تعمل على قانون مساواة راتب المرأة بالرجل، وسيتم إصداره قريباً، مشيراً إلى أن المملكة قطعت شوطاً في منح المرأة السعودية حقوقها، ولم يتبق منه الكثير.

ولفت الأمير محمد بن سلمان خلال الحوار الذي أجرته معه قناة “CBS” الأمريكية، إلى أن المرأة السعودية لم تحصل حتى الآن على حقوقها كاملة، وهناك حقوق نص عليها الإسلام مازالت لا تملكها.

الزي اللائق

ووفقا لتصريحات سموه أيضا في المقابلة التلفزيونية ذاتها، فإنه بحسب الشريعة، فإن المرأة عليها ارتداء لباس محتشم وليس بالضرورة أن ترتدي العباءة السوداء والحجاب الأسود، مبيناً أن الأمر متروك للمرأة لتختار الملابس المحتشمة والمظهر المحترم المناسب.

وقال ولي العهد: “كان المجتمع السعودي في الستينيات والسبعينيات يعيش حياة طبيعية مثل بقية دول الخليج، وكانت النساء تقود السيارات، وكان هناك دور للسينما، وكانت النساء يعملن، وبعد عام 1979 أصبحنا ضحايا للتطرف وخاصة من جيلي”.

وفي الانفوجرافيك التالي نرصد أهم الحقوق التي حصلت عليها المرأة السعودية خلال عام:

-إعطاء النساء حق قيادة السيارات بعد صدور أمر ملكي يسمح لهن بذلك.

-أمر ملكي لوزير الداخلية لإعداد مشروع نظام لمكافحة التحرش.

-الموافقة على دخول النساء للملاعب السعودية مع بداية 2018.

-زيادة عدد النساء بقطاع العمل إلى 30% وفقا لرؤية المملكة 2030

-تعيين النساء في مناصب هامة لاسيما مجلس الشورى ومراكز الأبحاث والدراسات.

-وضع قانون جديد للمساواة بين الرجال والنساء في الرواتب.

-عدم اشتراط لبس الحجاب والعباءة السوداء والاكتفاء بالملابس المحتشمة.