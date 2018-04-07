الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني.. ومقتل اثنين من قيادات الحوثي بصعدة والبيضاء

واصل الجيش الوطني اليمني تقدمه الميداني في العديد من الجبهات القتالية التي يخوضها ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.
وأوضح مصدر عسكري يمني، أن الجيش خاض معارك عنيفة في منطقة كتاف البقع شرقي محافظة صعدة، تركزت في محيط جبل اتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع الواقعة بين جبهة المليل من الميسرة، وجبهة نهوقه الصوح في كتاف.
وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر”، أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش الوطني، وتكبد الميليشيا خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
من جهة أخرى، شنَّت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية للميليشيا الانقلابية في محافظة صعدة.
وأكد المصدر، أن طيران التحالف شن أكثر من ثماني غارات طالت تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية في محيط جبل المليل المطل على منطقة الفرع، أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصرها من بينهم القيادي الحوثي أحمد حسين معياد، وتدمير آليات قتالية.
وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقي قيادي حوثي آخر مصرعه في هجمات جوية استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية السوادية.
وذكر مصدر ميداني يمني، أن غارات التحالف طالت تجمعات للميليشيا الانقلابية في مبنى حولته الميليشيا إلى غرفة عمليات لإدارة عملياتها القتالية.
ولقي القيادي الحوثي المكنى أبو قصي مصرعه في تلك الغارات إلى جانب آخرين من العناصر المتمردة، كما تم تدمير مخزن أسلحة للميليشيا بعد أن حولت مبنى المعهد الفني في المديرية إلى مخزن أسلحة وتجمع لعناصرها الانقلابية.
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