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الجيش اليمني يواصل تقدمه الميداني.. ومقتل اثنين من قيادات الحوثي بصعدة والبيضاء

http://almnatiq.net/?p=562903
المناطق - وكالات

واصل الجيش الوطني اليمني تقدمه الميداني في العديد من الجبهات القتالية التي يخوضها ضد ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من إيران.‏

وأوضح مصدر عسكري يمني، أن ‏الجيش خاض معارك عنيفة في منطقة كتاف البقع شرقي ‏محافظة صعدة، تركزت في محيط جبل ‏اتيس وجبل المليل المطلين على منطقة الفرع ‏الواقعة ‏بين جبهة المليل من الميسرة، وجبهة نهوقه الصوح في ‏كتاف.‏

وأكد المصدر، في تصريح نقله الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية “26 سبتمبر”، أن ‏المعارك لا تزال على أشدها وسط ‏تقدم ميداني تحرزه قوات الجيش الوطني، وتكبد ‏الميليشيا ‏خسائر فادحة في العتاد والأرواح.‏

من جهة أخرى، شنَّت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات استهدفت مواقع عسكرية ‏للميليشيا الانقلابية في محافظة صعدة.‏

وأكد المصدر، أن طيران التحالف شن أكثر من ‏ثماني غارات طالت تجمعات للميليشيا الانقلابية الإرهابية في محيط ‏جبل ‏المليل المطل على منطقة الفرع، أسفرت عن مقتل عدد ‏كبير من عناصرها من بينهم القيادي ‏الحوثي أحمد حسين معياد، ‏وتدمير آليات قتالية.‏

‏ وفي محافظة البيضاء وسط اليمن، لقي قيادي حوثي آخر مصرعه في هجمات جوية استهدفت تجمعات للمتمردين في مديرية السوادية.‏

وذكر مصدر ميداني يمني، أن غارات التحالف طالت تجمعات ‏للميليشيا الانقلابية في مبنى حولته الميليشيا إلى غرفة عمليات لإدارة عملياتها القتالية.

ولقي القيادي الحوثي ‏المكنى أبو قصي مصرعه في تلك الغارات إلى جانب آخرين من العناصر المتمردة‏، كما تم تدمير مخزن أسلحة ‏للميليشيا بعد أن حولت مبنى ‏المعهد ‏الفني في المديرية إلى مخزن أسلحة وتجمع لعناصرها الانقلابية.

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