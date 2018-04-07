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أمير جازان يتفقد عدد من المواقع الخدمية والسياحية والأثرية بجزر فرسان..

أمير جازان يتفقد عدد من المواقع الخدمية والسياحية والأثرية بجزر فرسان..
http://almnatiq.net/?p=562909
فرسان - المناطق

اختتم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم جولته التفقدية لمحافظة فرسان التي رافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بزيارة تفقدية لعدد من المواقع الخدمية والسياحية والأثرية بالمحافظة.
وشملت الجولة بيت الرفاعي الأثري , والقلعة العثمانية بفرسان , وقرية المسيلة وعدد من الأحياء بمحافظة فرسان , أطلع خلالها على تلك المواقع والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها وتأهيلها , بما يخدم السياحة والاستثمار السياحي بالمحافظة , ويسهم في نقل الصورة التي تبرز تراث وثقافة جزر فرسان ومنطقة جازان بوجه عام.
ووقف سموه خلال الزيارة على سير العمل بمستشفى فرسان العام أطلع خلالها على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم وزوار المحافظة , مشدداً سموه على تقديم أفضل الخدمات الصحية إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير كل ما يحتاج إليه المواطن بمختلف مناطق وطننا العزيز.
وفي ختام الجولة عبر سمو أمير منطقة جازان عن سعادته بزيارة فرسان وما اطلع عليه خلالها من مشروعات وخدمات مقدمة للمواطنين في شتى المجالات البلدية والصحية والإسكان وغيرها من المجالات.
ووجه سموه محافظ فرسان ومديري الإدارات الحكومية بمضاعفة الجهود والعمل الجاد من قبل الجميع لتقديم كل ما يعود بالنفع والفائدة على أبناء وزوار فرسان ، منوهاً بتعاون الأهالي في مختلف الجوانب الأمنية والتنموية بالمحافظة.

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