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الرياض .. مقيم يمني سلبوا منه 25 ألف ريال فبلّغ عن سرقة 255 ألفا !

الرياض .. مقيم يمني سلبوا منه 25 ألف ريال فبلّغ عن سرقة 255 ألفا !
http://almnatiq.net/?p=562925
المناطق - الرياض

ورد بلاغ لمركز شرطة منفوحة في الرياض من (مقيم يمني الجنسية) يفيد عن تعرضه للاستيقاف من قبل شخصين انتحلا صفة رجال الأمن وسلبا منه مبلغ 255 ألف ريال، بعد تهديده بالسلاح وإركاب مرافقه بالقوة والهرب إلى جهة غير معلومة بقيادتهما مركبة نوع هونداي فضية اللون.

وقال المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، أنه لأهمية ذلك وخطورته، لما فيه من ترويعٍ للآمنين وجُرأةٍ على النظام، فقد تمكن المختصون بشرطة منطقة الرياض بعد اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة والكفيلة للإطاحة بالجناة , وأسفرت الجهود من القبض عليهم جميعاً في كمائن محكمه (مواطن ويمنيين/ تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع).

وأشارت التحريات إلى تورط مُرافق المُبلّغ في الحادثة من خلال التنسيق مع الجناة والتظاهر بالتعرض للإركاب بالقوة، فيما اتضح أن المال المسلوب بلغ 25 ألف ريال فقط حيث بالغ المدعي في وصفه عند ضبط البلاغ.

وجرى إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

 

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