مركز التدريب العدلي : برنامج جدارات يكسب الملازمين القضائيين المهنية القضائية

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يواصل مركز التدريب العدلي بوزارة العدل ،تقديم المحاضرات والدورات التدريبية عبر برنامج “جدارات”، بهدف إكساب الملازمين القضائيين مهنية العمل القضائي.

وتدور فكرة البرنامج حول إتاحة الفرصة للملازمين القضائيين المتفرغين لدراسة الماجستير بالمعهد العالي للقضاء؛ لاكتساب المهارات المهنية والشخصية التي ترفع من مستوى تأهيل الملازم في الجوانب التطبيقية والمهارية بما يحقق الجدارات والمعايير المهنية لأصحاب الفضيلة القضاة من خلال برامج تدريبية وتطبيقية يقدمها “التدريب العدلي” باعتماد نموذج الجدارات المهنية.

ويهدف البرنامج إلى جانب إكساب الملازمين مهنية العمل القضائي بجودة عالية، إلى تحقيق مبدأ التنمية المهنية المستدامة في مجال تأهيل الملازمين القضائيين، وإلى الارتقاء بالأداء في فترة التطبيق العملي في المحاكم لتحقيق الاستثمار الأمثل لمرحلة الملازمة، ويهدف أيضاً

إلى استثمار فترة الدراسة بالمعهد العالي للقضاء لرفع مستوى تأهيل الملازمين.

ويتكون البرنامج من 4 فصول دراسية، بمجموع 384 ساعة للتدريب، ومجموع 200 ساعة للتطبيق العملي، ليكون المجموع 584 ساعة، يتقن الملازم خلالها ما يتعلق بالإجراءات القضائية، والمهارات القضائية، والسلوك القضائي، والأنظمة القضائية والعلوم الشرعية، والمهارات الشخصية، إضافة إلى التطبيق العملي في المحاكم.

يذكر أن الدفعة الأولى على مشارف الانتهاء من الفصل الدراسي الأول الذي كانت بدايته في الـ28 من شهر جمادى الأولى الماضي بمشاركة أكثر من 80 ملازماً قضائياً.