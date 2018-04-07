الخدمة المدنية تدعو (144) متقدماً على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم النهائية

المناطق - واس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (144) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وذلك بدءاً من يوم غدٍ ولمدة يومين، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني لاحقاً.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسمائهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الهوية الوطنية، وأصل وثيقة التخرج، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج، والحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

ولفتت الوزارة الانتباه إلى أن عدم إحضار أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة، يعني عدم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، مشيرةً إلى أن عدم مراجعة أحد فروعها للمطابقة خلال فترة خلال الفترة المقررة، يعدّ عدولاً من المتقدم عن رغبته في التوظيف.

ودعت وزارة الخدمة المدنية المتقدمين إلى الدخول على موقعها الإلكتروني على الإنترنت للاطلاع على أسماء المدعوين للمطابقة النهائية.