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ولي العهد يبحث مع «أبل» تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام في المملكة
http://almnatiq.net/?p=562954
المناطق - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بزيارة اليوم لشركة أبل في وادي السيلكون بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية.
والتقى سمو ولي العهد خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، حيث استعرضا أوجه الشراكة من خلال عدد من المشاريع المشتركة بين الطرفين، ومنها المشاركة في تطوير التطبيقات في المملكة العربية السعودية، وكذلك إثراء المحتوى العربي التعليمي في بيئة الفصول الدراسية مما يعزز تطوير منهج تعليمي ابداعي لطلاب التعليم العام.
كما شهد الاجتماع بحث فرص العمل على تمكين الشباب السعودي من الحصول على التدريب في مقر الشركة.
واطلع سمو ولي العهد بعد الاجتماع على العروض التقنية في التعليم والصحة والتسويق .
كما زار سمو ولي العهد مسرح ستيف جوبز واستمع لعروض عن التطبيقات الصوتية الحديثة التي تعمل عليها الشركة.
رافق سمو ولي العهد خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق لسمو ولي العهد.

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