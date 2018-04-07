وصول 8 شاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مديرية الحزم بالجوف اليمنية

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وصلت اليوم إلى مديرية الحزم بمحافظة الجوف 8 شاحنات إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تشتمل على 2300 سلة غذائية ، تزن السلة الواحدة 74 كيلو غرام ، من المواد الغذائية الأساسية ، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في المحافظة في الأيام القليلة المقبلة، وذلك ضمن خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

ويأتي التوزيع في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز للأشقاء في اليمن التي بلغت حتى الآن 217 مشروعًا شملت المحافظات اليمنية كافة دون استثناء.