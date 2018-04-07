توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة

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تلقت عمليات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد يصحبها رياح نشطة يتحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأفاد التنبيه بأن الحالة تستمر إلى الساعة 8 مساءً، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة وبلجرشي والقرى.