توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة

تلقت عمليات مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، تنبيهاً متقدماً من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس لهذا اليوم (السبت)، يفيد بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد يصحبها رياح نشطة يتحد من مدى الرؤية الأفقية.
وأفاد التنبيه بأن الحالة تستمر إلى الساعة 8 مساءً، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة وبلجرشي والقرى.
وأهاب المتحدث باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد جمعان بن دايس الغامدي، بجميع المواطنين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر من خطر السيول المنقولة، وعدم المخاطرة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها، مؤكداً أهمية اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.
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