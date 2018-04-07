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تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره

تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره
http://almnatiq.net/?p=562963
الطائف - عادل الزهراني

في الوقت الذي بدأت فيه الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره قامت إدارة شؤون المباني وبالتعاون مع المؤسسات المشغلة للنظافة بالمدارس بحملة لرش وتعقيم العديد من المدارس بالمحافظة ، وانتشرت العديد من فرق الرش منذ وقت مبكر في علميات الرش والتعقيم للفصول الدراسية وساحات المدارس ودورات المياة وغيرها من مرافق المدارس للبنين والبنات . وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الاستاذ محمد بن عامر النفيعي ان ذلك يأتي حرصاً على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات واداريين وكافة أعضاء الهيئة التعليمية بالمدارس صحيا وكذلك كبادرة لمنع انتقال عدوى مرض الجرب للمدارس . مؤكدا على دور المدارس الوقائي في نشر ثقافة التوعية بين الطلاب والطالبات وتكثيف عمليات التنظيف والتعقيم وتوفير مختلف مستلزمات النظافة بالمدارس. وثمن النفيعي لادارة شؤون المباني وكذلك للمؤسسات المشغلة للنظافة بالمدارس على هذه البادرة مقدما لهم الشكر على ذلك ومتمنيا السلامة للجميع .

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