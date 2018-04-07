احدث الأخبار

” مركز مؤتمرات واس”.. واجهة إعلامية شمال مدينة الرياض
أبرز المواد
 تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره
أبرز المواد
 توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة
أبرز المواد
 وصول 8 شاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مديرية الحزم بالجوف اليمنية
أبرز المواد
 ولي العهد يبحث مع «أبل» تطوير منهج تعليمي إبداعي لطلاب التعليم العام في المملكة
أبرز المواد
 الخدمة المدنية تدعو (144) متقدماً على الوظائف الإدارية لمطابقة بياناتهم النهائية
أبرز المواد
 مركز التدريب العدلي : برنامج جدارات يكسب الملازمين القضائيين المهنية القضائية
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية على قرى الملح في مديرية نهم بصنعاء
أبرز المواد
 متحدث تعليم جازان : متابعة 4 حالات صحية لطلاب وطالبات اشتبه بإصابتهم بمرض جلدي
أبرز المواد
 اختتام المرحلة الثانية من مناورات ” درع الخليج المشترك 1″
أبرز المواد
 المرأة السعودية .. ماذا تبقى من حقوق لم تحصل عليها؟
أبرز المواد
 الرياض .. مقيم يمني سلبوا منه 25 ألف ريال فبلّغ عن سرقة 255 ألفا !
أبرز المواد
زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

أبرز المواد
هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

أبرز المواد
مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

أبرز المواد

يضم مسرحًا يتسع لـ 356 شخصًا

” مركز مؤتمرات واس”.. واجهة إعلامية شمال مدينة الرياض

” مركز مؤتمرات واس”.. واجهة إعلامية شمال مدينة الرياض
http://almnatiq.net/?p=562969
المناطق - الرياض

يتميز مبنى وكالة الأنباء السعودية على طريق الملك فهد بشمال مدينة الرياض، بوجود مركز للمؤتمرات يقع على مساحة (1160 مترًا مربعًا)، ويضم أحدث التقنيات المتقدمة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والمناسبات الحكومية والخاصة على حد سواء، ومسرحًا يتسع لأكثر من 356 شخصًا يحوي شاشة إلكترونية كبيرة، وكاميرات نقل، وأنظمة صوت عالية الدقة.
ويعد هذا المبنى الذي دشن عام 2016م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إضافة نوعية لمسيرة “واس” من خلال تعزيز دورها في مجال صناعة الاجتماعات في المملكة نظير ما يحتوي المركز من تجهيزات تقنية ومساحات خدمية مختلفة، وتمتلك “واس” إمكانيات تُسهم بعون الله في خدمة أي فعالية تقام في المملكة، وتخدم استراتيجيات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل القطاعات الحكومية .
ويتكون مبنى المركز الإعلامي من ثلاثة طوابق تحوي غرفًا للتدريب وورش العمل، علاوة على مركز إعلامي مصغر يضم 12 غرفة خاصة للصحفيين تضم كل احتياجات الصحفي أثناء التغطية الصحفية من : إنترنت عالي السرعة، وحاسب آلي، وطابعة، مع ربطها بالموقع الإلكتروني لـ”واس” للاطلاع على آخر الأخبار أولاً بأول.
كما يتكون مبنى المركز من مجسم ملون للكرة الأرضية بمساحة (27 مترًا) تطل على طريق الملك فهد للتعبير عن اتصال “واس” بالعالم، وتعزيز وجودها الإخباري من خلال رصد الأخبار من كل أنحاء الكرة الأرضية، وللبث أولا بأول عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويشتمل مسرح المركز الإعلامي على نظام معالجة الصوت والضوضاء، حيث ركبت فيه ألواح عازلة للصوت على الجدران طبقا لتصميم فني وجمالي ذي نوعية عالمية، إلى جانب إضاءة متطورة تتماشى مع جميع احتمالات تشغيله.
وتتوفر في المسرح نظام ترجمة فورية لثلاث لغات أجنبية، مع نظام فيديو مرتبط بشاشة إلكترونية تقدر مساحتها (8.5م* 4.1 م)، بحيث تتم تغطية المناسبات بأربع كاميرات عالية الدقة مرتبطة بغرفة تحكم للإنتاج التلفزيوني، ومشتركة مع استديو صغير للمقابلات مزود بكاميرتين، فضلا عن غرفة تحكم لتوزيع الإشارة التلفزيونية على الصحفيين، ونظام تسجيل فيديو للفعاليات.

روابط ذات صلة

تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره

تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره
توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة

توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة
وصول 8 شاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مديرية الحزم بالجوف اليمنية

وصول 8 شاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مديرية الحزم بالجوف اليمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*