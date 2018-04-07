” مركز مؤتمرات واس”.. واجهة إعلامية شمال مدينة الرياض

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يتميز مبنى وكالة الأنباء السعودية على طريق الملك فهد بشمال مدينة الرياض، بوجود مركز للمؤتمرات يقع على مساحة (1160 مترًا مربعًا)، ويضم أحدث التقنيات المتقدمة في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات والمناسبات الحكومية والخاصة على حد سواء، ومسرحًا يتسع لأكثر من 356 شخصًا يحوي شاشة إلكترونية كبيرة، وكاميرات نقل، وأنظمة صوت عالية الدقة.

ويعد هذا المبنى الذي دشن عام 2016م تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، إضافة نوعية لمسيرة “واس” من خلال تعزيز دورها في مجال صناعة الاجتماعات في المملكة نظير ما يحتوي المركز من تجهيزات تقنية ومساحات خدمية مختلفة، وتمتلك “واس” إمكانيات تُسهم بعون الله في خدمة أي فعالية تقام في المملكة، وتخدم استراتيجيات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل القطاعات الحكومية .

ويتكون مبنى المركز الإعلامي من ثلاثة طوابق تحوي غرفًا للتدريب وورش العمل، علاوة على مركز إعلامي مصغر يضم 12 غرفة خاصة للصحفيين تضم كل احتياجات الصحفي أثناء التغطية الصحفية من : إنترنت عالي السرعة، وحاسب آلي، وطابعة، مع ربطها بالموقع الإلكتروني لـ”واس” للاطلاع على آخر الأخبار أولاً بأول.

كما يتكون مبنى المركز من مجسم ملون للكرة الأرضية بمساحة (27 مترًا) تطل على طريق الملك فهد للتعبير عن اتصال “واس” بالعالم، وتعزيز وجودها الإخباري من خلال رصد الأخبار من كل أنحاء الكرة الأرضية، وللبث أولا بأول عبر موقعها الإلكتروني، وحساباتها الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي.

ويشتمل مسرح المركز الإعلامي على نظام معالجة الصوت والضوضاء، حيث ركبت فيه ألواح عازلة للصوت على الجدران طبقا لتصميم فني وجمالي ذي نوعية عالمية، إلى جانب إضاءة متطورة تتماشى مع جميع احتمالات تشغيله.

وتتوفر في المسرح نظام ترجمة فورية لثلاث لغات أجنبية، مع نظام فيديو مرتبط بشاشة إلكترونية تقدر مساحتها (8.5م* 4.1 م)، بحيث تتم تغطية المناسبات بأربع كاميرات عالية الدقة مرتبطة بغرفة تحكم للإنتاج التلفزيوني، ومشتركة مع استديو صغير للمقابلات مزود بكاميرتين، فضلا عن غرفة تحكم لتوزيع الإشارة التلفزيونية على الصحفيين، ونظام تسجيل فيديو للفعاليات.