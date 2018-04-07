حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين

الرياض - أشرف العصيمي

ترعى حرم أمير منطقة الرياض صاحبة السمو الأميرة نورة بنت محمد آل سعود ، بعد غدٍ حفل تخريج الدفعة الأولى للماجستير، والتاسعة للبكالوريوس من طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، للعام الجامعي 1438هـ /1439هـ بقاعة القصر للمؤتمرات بالخرج.

وأعرب مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الحامد عن شكره وتقديره لسموّ الأميرة نورة بنت محمد على رعايتها الكريمة لحفل تخريج طالبات الجامعة، ومشاركة سموِّها بناتها الخريجات فرحة تخرجهن، مؤكدًا أن هذه الرعاية تجسد مدى اهتمام قادة وولاة الأمر بمشاركة أبناء الوطن فرحتهم، والوقوف خلف كل منجز علمي من شأنه رفعة البلاد وتطورها.

وبين الحامد أن الجامعة تسعى جاهدة لتحقيق أهداف وتطلعات رؤية ٢٠٣٠ بما يتماشى مع مصلحة البلاد ، وفق منظومة تعليمية تحرص على جودة التعليم وتوفير الطاقات والخدمات لطلاب وطالبات الجامعة بما يكفل حملهم لأفكار نيرة تسهم في دفعة عجلة التقدم.

وهنأ معاليه بناته الخريجات داعيًا المولى لهنّ بأن يكن عونًا في بناء الوطن وتقدمه وخدمته في شتى المجالات.

من جانب آخر، أوضحت وكيلة الجامعة للشؤون الطالبات الدكتورة بشرى بنت أحمد الحماد أن عدد خريجات هذا العام بلغ ٣١٩٦ طالبة، منهن ٩ طالبات حاصلات على درجة الماجستير، والبقية على درجة البكالوريوس من مختلف التخصصات العلمية والإنسانية في ١٣ كلية.