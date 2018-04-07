تعليم الطائف يستضيف المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار على مستوى المملكة

الطائف - عادل الزهراني

تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف غداً الأحد المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار والذي يستمر لمدة أسبوع ويشتمل على عدد من الألعاب (كرة القدم -كرة يد – جمباز – ألعاب قوى)و يشارك في هذا المهرجان مايزيد عن 280 طالب يمثلون عدد من الإدارات التعليمية هي مكة المكرمة و جدة و الشرقية والحدود الشمالية ومحايل عسير و الأحساء والرس بالإضافة لتعليم الطائف المستضيفة للمهرجان .

وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف محمد بن عامر النفيعي أن الإدارة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي للبنين أكملت استعدادتها فنياً وإدارياً لاستقبال المشاركين في هذا المهرجان الرياضي وذلك بإشراف ومتابعة من المساعد للشؤون التعليمية الاستاذ فهاد الذويبي ، إضافة إلى اعتماد البرنامج الزمني للفعاليات الأساسية والمصاحبة. وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف سخرت كافة إمكاناتها لتهيئة أماكن تفعيل المسابقة كالصالات الرياضية والملاعب وتجهيز مقرات السكن والضيافة وما يصاحب هذا المهرجان من نشاطات أخرى.

وبين النفيعي ان هذه الفعاليات تهدف لغرس الميول والاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب نحو الرياضة المدرسية وتعزيز المفاهيم الصحية واللياقة البدنية مؤكدا في الوقت ذاته على أهمية هذا المهرجان لتحقيق الأهداف المنشودة منه مرحبا بالوفود المشاركة في المهرجان بمدينة الورد.