وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم غرب عرعر

عرعر - خالد الضبيبي

وقع حادث اصطدام لمركبة تقل عائلة مكونه من خمسة أشخاص “مجهولين الجنسية” وذلك بشاحنة ، نتج عنه وفاتهم جميعاً – رحمهم الله – وإصابة واحدة بإصابات متوسطة .وذلك فجر اليوم السبت على طريق عرعر – طريف ( بالقرب من حزم الجلاميد ) غرب مدينة عرعر ٩٠ كم .وأوضح مساعد غالي العنزي مساعد المدير العام للشؤون الاسعافية والمتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة أنه باشر الحادث ثلاثة فرق اسعافية تابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي من مراكز الاسعاف في حزم الجلاميد وعرعر ، وأن البلاغ ورد من الدفاع المدني لغرفة العمليات الساعة 5:26 ص ، وكان وصول اول فرقة اسعافية الساعة 5:31 ص .وأضاف أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية اللازمة للمصاب ونقله ونقل جثامين الوفيات الى مستشفى عرعر المركزي .

هذا ويهيب بجميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وربط حزام الأمان وعدم السرعة او الانشغال باستخدام الجوال او غيره .