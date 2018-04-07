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الهلال الأحمر: المعلومات حول حادثة #نقل_متوفاه_لحجز_المركبات غير دقيقة والهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية

الهلال الأحمر: المعلومات حول حادثة #نقل_متوفاه_لحجز_المركبات غير دقيقة والهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية
http://almnatiq.net/?p=562992
المناطق - متابعات

أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي اليوم السبت أن المعلومات حول حادثة نقل متوفاة لحجز المركبات غير دقيقة.. وأن الهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية.

وقالت هيئة الهلال الأحمر عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” موضحةً “المعلومة غير دقيقة فالهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية”، وأضافت “دور هيئة الهلال الأحمر في مباشرة الحوادث يكون بموجب البلاغات الواردة لغرفة العمليات بناء على معلومات عن موقع الحادث وعدد الإصابات، و يتشارك في هذا الدور جهات أخرى بهدف التنسيق والمتابعة لتلك الحوادث بحسب الاختصاص والمسؤوليات لكل جهة”.

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