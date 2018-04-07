احدث الأخبار

أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل
منطقة الرياض
 الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية
أبرز المواد
 المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر: المعلومات حول حادثة #نقل_متوفاه_لحجز_المركبات غير دقيقة والهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية
أبرز المواد
 وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم غرب عرعر
أبرز المواد
 الصحة : أرقام إصابات الجرب غير الرسمية خارج مكة المكرمة غير صحيح
أبرز المواد
 تعليم الطائف يستضيف المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين
منطقة الرياض
 ” مركز مؤتمرات واس”.. واجهة إعلامية شمال مدينة الرياض
أبرز المواد
 تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره
أبرز المواد
 توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة
أبرز المواد
 وصول 8 شاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مديرية الحزم بالجوف اليمنية
أبرز المواد
زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

أبرز المواد
مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

أبرز المواد
القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

أبرز المواد

المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة

المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة
http://almnatiq.net/?p=562996
المناطق - الخرج

أقر المجلس البلدي بمحافظة الخرج  المقترح المقدم من الدكتور مصلح العنزي رئيس المجلس ومن اخصائية التربية الخاصة الأستاذه أماني العتيبي في أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة تراعي احتياجات هذه الفئة ومتطلباتهم .

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي الاستاذ  فهد العتيبي أن المجلس من منطلق الحس الإجتماعي والمسؤولية الاجتماعية حرص على تقديم كل ما يخدم ويدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ،  فقد أعطى الاولوية لخدمة هذه الفئة في ترتيب البرامج الجديدة المطلوبة اعتمدها في الميزانية القادمة.

روابط ذات صلة

أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل

أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل
الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية

الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية
حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين

حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*