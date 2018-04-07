المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة

المناطق - الخرج

أقر المجلس البلدي بمحافظة الخرج المقترح المقدم من الدكتور مصلح العنزي رئيس المجلس ومن اخصائية التربية الخاصة الأستاذه أماني العتيبي في أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الاحتياجات الخاصة تراعي احتياجات هذه الفئة ومتطلباتهم .

وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي الاستاذ فهد العتيبي أن المجلس من منطلق الحس الإجتماعي والمسؤولية الاجتماعية حرص على تقديم كل ما يخدم ويدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة ، فقد أعطى الاولوية لخدمة هذه الفئة في ترتيب البرامج الجديدة المطلوبة اعتمدها في الميزانية القادمة.