الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية

المناطق - واس

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء (144) من المتقدمات على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للنساء (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسمائهن مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة اعتبارا من يوم غدٍ ولمدة 3 أيام، لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية .

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني لاحقاً.

وطالبت الوزارة من المعلنة أسمائهن عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة فيه المتقدمة ، وأصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج ، والحاصلات على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم تحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ومن لم تراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منها عن رغبتها في التوظيف، داعيةً المتقدمات إلى زيارة موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على أسماء المدعوات للمطابقة النهائية .