احدث الأخبار

أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل
منطقة الرياض
 الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية
أبرز المواد
 المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر: المعلومات حول حادثة #نقل_متوفاه_لحجز_المركبات غير دقيقة والهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية
أبرز المواد
 وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم غرب عرعر
أبرز المواد
 الصحة : أرقام إصابات الجرب غير الرسمية خارج مكة المكرمة غير صحيح
أبرز المواد
 تعليم الطائف يستضيف المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين
منطقة الرياض
 ” مركز مؤتمرات واس”.. واجهة إعلامية شمال مدينة الرياض
أبرز المواد
 تعليم الطائف يتخذ العديد من الاجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتقال عدوى مرض الجرب وانتشاره
أبرز المواد
 توقعات بهطول أمطار على بعض محافظات منطقة الباحة
أبرز المواد
 وصول 8 شاحنات تحمل مساعدات مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مديرية الحزم بالجوف اليمنية
أبرز المواد
زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

أبرز المواد
هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

أبرز المواد
مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

أبرز المواد

أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل

أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل
http://almnatiq.net/?p=563002
المناطق - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن بندر بن عبدالعريز أمير منطقة الرياض الأربعاء المقبل المؤتمر العالمي للتمور، بمشاركة عدد من وزراء الزراعة والبيئة العرب والمسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين والمنظمات المعنية، الذي تنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور ،ويقام بفندق الريتز كارلتون.

ويعد المؤتمر الأول من نوعه في المملكة ويهدف إلى تطوير منصة عالمية لقطاع التمور، كما تسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة من تنظيم المؤتمر إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصولاً إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم القدرات الاستثمارية لصناعة التمور عبر التكامل الإقليمي والدولي ودعم التبادل التجاري والمعرفي بين المشاركين.

وأوضح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور المهندس منصور المشيطي أن المؤتمر، يحظى بشراكة عدد من الجهات الحكومية المهتمة بتطوير قطاع التمور، وعلى رأسها هيئة تنمية الصادرات السعودية ومجلس الغرف السعودية، وذلك في إطار توحيد جهود تسويق الإنتاج العربي للتمور الذي يشكّل 93? من الناتج العالمي البالغ 8 ملايين طن، من خلال دعوة كبار مستوردي التمور في العالم، إلى جانب دعوة المصدّرين النموذجيين من المصانع والمزارع وخلق شراكة فعالة ومستدامة.

وأضاف المهندس المشيطي أنه سيقام على هامش المؤتمر معرض مصاحب لأحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية المشتقة من التمور بالإضافة إلى تقنيات التغليف والخدمات المساندة، وذلك بمشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية والجهات الحكومية، كما تقام خلال يومَي المؤتمر ورش عمل لتسليط الضوء على أبرز التجارب الابتكارية في التصنيع والتغليف وآليات تصدير التمور، وذلك سعيا لأن تكون المملكة رائده في تصدير أفضل انواع التمور.

روابط ذات صلة

الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية

الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية
المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة

المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة
حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين

حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*