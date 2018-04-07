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هجوم مرعب من جماهير “ليفربول” ضد حافلة “مانشستر سيتي”

هجوم مرعب من جماهير “ليفربول” ضد حافلة “مانشستر سيتي”
http://almnatiq.net/?p=563005
المناطق _ الرياض

هاجمت جماهير نادي “ليفربول” الحافلة الخاصة بنادي “مانشستر سيتي” أثناء سيرها في اتجاه ملعب “آنفيلد”، قبل مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وبحسب صحيفة “مانشستر إيفينينج نيوز”، فإن جماهير ليفربول قد ألقت “زجاجات” تجاه حافلة السيتي، قبل الدخول إلى قلعة الآنفيلد.
واستقبلت الجماهير حافلة سيتي، بإشعال الألعاب النارية، لبث الرعب في نفوس لاعبي السيتزنز قبل نزاله مع فريقهم ليفربول.
و قد تعرضت من هذا الهجوم عدد من نوافذ الحافلة للتهشم بسبب الزجاجات، بالإضافة إلى أن هناك “دخان” قد دخل إلى الحافلة قبل أن ينزل اللاعبون إلى أرض الملعب.

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