احدث الأخبار

إخراج أربعة أشخاص من مركبه جرفتها السيول بمركز نخال بالباحة
أبرز المواد
 النصر ينهي مواجهته مع الفتح بالتعادل الإيجابي 1-1
أبرز المواد
 الشارع القطري يعيش حالة إحباط وتذمر من تدهور الأوضاع الاقتصادية
أبرز المواد
 هجوم مرعب من جماهير “ليفربول” ضد حافلة “مانشستر سيتي”
أبرز المواد
 أمير الرياض يرعى المؤتمر العالمي للتمور الأربعاء المقبل
منطقة الرياض
 الخدمة المدنية تدعو (144) متقدمة على الوظائف الإدارية النسائية لمطابقة بياناتهن النهائية
أبرز المواد
 المجلس البلدي بمحافظة الخرج يقر اقتراح أقامة وتهيئة حديقة نوعية لذوي الإحتياجات الخاصة
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر: المعلومات حول حادثة #نقل_متوفاه_لحجز_المركبات غير دقيقة والهيئة تقوم بدورها المطلوب وفق الاختصاص والمسؤوليات عند مباشرة الحوادث المرورية
أبرز المواد
 وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم غرب عرعر
أبرز المواد
 الصحة : أرقام إصابات الجرب غير الرسمية خارج مكة المكرمة غير صحيح
أبرز المواد
 تعليم الطائف يستضيف المهرجان الثاني للرياضة المدرسية للصغار على مستوى المملكة
منطقة مكة المكرمة
 حرم أمير منطقة الرياض ترعى حفل تخريج طالبات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز .. يوم الأثنين
منطقة الرياض
زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

زعيم الحوثيين لميليشياته: أبناء القبائل “خونة”

أبرز المواد
مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

مفاجأة من العيار الثقيل .. هذا ما كشفته التحقيقات بشأن الطفلة هيفاء !!

أبرز المواد
هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

هل تصدق أن طفل عمره 11 عاما يغتصب فتاة 9 سنوات .. هذا ما حدث فعلا

أبرز المواد
القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

القبض على معالج شعبي بالرياض.. وهذا ما عُثر عليه بحوزته!

أبرز المواد

ديون تتجاوز 131 مليار

الشارع القطري يعيش حالة إحباط وتذمر من تدهور الأوضاع الاقتصادية

الشارع القطري يعيش حالة إحباط وتذمر من تدهور الأوضاع الاقتصادية
http://almnatiq.net/?p=563011
المناطق _ الرياض

تجاوز إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي /سكني) بنهاية العام 2017 (131) مليار ريال قطري، وذلك وفقاً لأرقام البنك المركزي القطري.
وعلى الرغم أن عدد السكان القطريين لايتجاوز313 ألف نسمه أي بنسبة 12% من العدد الإجمالي لسكان قطر البالغ 2.641.669 مليون نسمه، إلا أن الشارع القطري اليوم يعيش حالة من الغضب والتذمر جراء الوضع الاقتصادي المتردي بسبب سياسات النظام الحاكم في الدوحة، وبدت تعلوا مطالباتهم للنظام بالإلتفات للداخل بدلاً من الإنشغال بالعبث بأمن وإستقرار الدول، وتمويل الإرهاب.
وكشفت أرقام وإحصائيات القروض فشل النظام في الدوحة في رعاية المواطن القطري وتحسين سبل العيش الكريم امامه، حيث تركته يغرق في الديون التي خلّفتها سياساته المتهوّره، بينما هو مشغول بدعم الإرهاب واحتضان المتطرفين والصرف عليهم من مقدرات الشعب القطري.
ووفقاً لبيانات البنك المركزي القطري، يبلغ متوسط مديونية المواطن القطري إذا إقترض منهم نحو 30% أي 93.900 مواطن،حوالي 1.397.044 ريال في حين يبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم إفتراض أن 50% منهم إقترضوا من البنوك والمقدّر عددهم 156.500 مواطن حوالي 838.226.44 ريال قطري.

 

روابط ذات صلة

إخراج أربعة أشخاص من مركبه جرفتها السيول بمركز نخال بالباحة

إخراج أربعة أشخاص من مركبه جرفتها السيول بمركز نخال بالباحة
النصر ينهي مواجهته مع الفتح بالتعادل الإيجابي 1-1

النصر ينهي مواجهته مع الفتح بالتعادل الإيجابي 1-1
هجوم مرعب من جماهير “ليفربول” ضد حافلة “مانشستر سيتي”

هجوم مرعب من جماهير “ليفربول” ضد حافلة “مانشستر سيتي”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*