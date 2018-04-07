الشارع القطري يعيش حالة إحباط وتذمر من تدهور الأوضاع الاقتصادية

المناطق _ الرياض

تجاوز إجمالي القروض الشخصية للمواطنين القطريين (استهلاكي /سكني) بنهاية العام 2017 (131) مليار ريال قطري، وذلك وفقاً لأرقام البنك المركزي القطري.

وعلى الرغم أن عدد السكان القطريين لايتجاوز313 ألف نسمه أي بنسبة 12% من العدد الإجمالي لسكان قطر البالغ 2.641.669 مليون نسمه، إلا أن الشارع القطري اليوم يعيش حالة من الغضب والتذمر جراء الوضع الاقتصادي المتردي بسبب سياسات النظام الحاكم في الدوحة، وبدت تعلوا مطالباتهم للنظام بالإلتفات للداخل بدلاً من الإنشغال بالعبث بأمن وإستقرار الدول، وتمويل الإرهاب.

وكشفت أرقام وإحصائيات القروض فشل النظام في الدوحة في رعاية المواطن القطري وتحسين سبل العيش الكريم امامه، حيث تركته يغرق في الديون التي خلّفتها سياساته المتهوّره، بينما هو مشغول بدعم الإرهاب واحتضان المتطرفين والصرف عليهم من مقدرات الشعب القطري.

ووفقاً لبيانات البنك المركزي القطري، يبلغ متوسط مديونية المواطن القطري إذا إقترض منهم نحو 30% أي 93.900 مواطن،حوالي 1.397.044 ريال في حين يبلغ متوسط القروض على الأفراد القطريين إذا تم إفتراض أن 50% منهم إقترضوا من البنوك والمقدّر عددهم 156.500 مواطن حوالي 838.226.44 ريال قطري.