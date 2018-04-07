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أمن المركز الثالث قبل نهاية الدوري بجولة

النصر ينهي مواجهته مع الفتح بالتعادل الإيجابي 1-1

النصر ينهي مواجهته مع الفتح بالتعادل الإيجابي 1-1
http://almnatiq.net/?p=563019
المناطق _ الرياض

ضمن فريق النصر الأول لكرة القدم المشاركة في الملحق المؤهل إلى دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2019، بعد أن حسم اليوم السبت المركز الثالث، بعد تعادله مع مضيفه الفتح 1-1، في لقاء أقيم على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدروي السعودي للمحترفين.

ولم يحتج النصر سوى أربع دقائق فقط من انطلاقة المباراة، ليتقدم عن طريق البرازيلي ليوناردو بيريرا مستفيداً من تمريره التونسي فرجاني ساسي، وبعد الهدف حاول لاعبو الفتح العودة للمباراة، لكن الشوط الأول انتهى بتقدم الضيوف.

واستمر النصر متقدماً في النتيجة حتى أعاد علي الزقعان المباراة لنقطة البداية عند الدقيقة 88، مستفيداً من تمريره أحمد الناظري، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي 1-1.

النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 43 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الفتح عند 35 وتراجع للمركز الخامس.

ويستضيف النصر نظيره القادسية في الجولة الأخيرة من المنافسة يوم الخميس المقبل، فيما سيحل الفتح ضيفاً على الهلال في ذات اليوم والتوقيت.

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