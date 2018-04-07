إخراج أربعة أشخاص من مركبه جرفتها السيول بمركز نخال بالباحة

المناطق _ الباحة

صرح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي بأن مركز القيادة والتوجية تبلغ اليوم في تمام الساعة ١٦:٢٠ عن وجود حادث إنجراف مركبة بداخلها ٤ أشخاص في وادي المخاضة التابع لمركز نخال ، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمه ، وفرق الإنقاذ المائي والغواصين ، وقد تعذر وصول الآليات والمعدات للموقع مما إستدعى قطع مسافة ٢ كلم من قبل الأفراد الميدانيين مصطحبين معهم تجهيزاتهم المائية وكذلك حبال وأطواق النجاة وبندقية رمي الحبال ، وتم ولله الحمد نجاح الفرق في الوصول اليهم والتعامل مع الموقف بكل شجاعة وإخراجهم إلى منطقة آمنه وهم بصحة جيده ولله الحمد .

وأضاف العقيد دايس بأنه من بشائر الخير والبركه هطول أمطار على مركز بيده ومركز نخال ومحافظة المندق ومركز برحرح من خفيفة إلى متوسطة ومتقطعه ، نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة وأن يعم بنفعها أرجاء البلاد .ولا تزال إستعداداتنا مستمره لمواجهة أي طارئ مع إستمرار جولات دوريات السلامه على مداخل الأودية والميادين العامه ، كما نهيب بجميع الأخوه المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفه في عبور الأوديه أثناء هطول الأمطار .