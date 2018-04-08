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نقطة الأهلي تقرب الهلال من الدوري الـ15 في تاريخه

نقطة الأهلي تقرب الهلال من الدوري الـ15 في تاريخه
http://almnatiq.net/?p=563048
المناطق _ جدة

اقترب فريق الهلال الأول لكرة القدم، من تحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الـ15 في تاريخه، بعد أن تعادل سلباً مع مضيفه الأهلي، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة “الجوهرة”، ضمن مباريات الجولة الـ25 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويستضيف الهلال نظيره الفتح في الرياض، بفرصة الانتصار فقط ليتوج بطلاً للدوري، بينما يستقبل الأهلي نظيره أحد على ملعب الشرائع في مكة المكرمة الخميس المقبل، بأمل تعثر منافسه أمام الفتح، حيث إن تعادل أو خسارة الفريق العاصمي أمام الفتح يتوج النادي الغربي باللقب.

هذا وأبقت نتيجة المباراة، على فارق النقطة الواحدة بين المتصدر الهلال ومطارده الأهلي، حيث ارتفع الأول للنقطة 53، والثاني إلى 52 نقطة.

وبدأت المباراة قوية من الجانبين، أناب القائم الأيسر لمرمى الأهلي عن الحارس محمد العويس في أبعاد تسديدة الأورجواني نيكولاس ميليسي في الدقيقة 20، ليرد القائم الأيمن للعماني علي الحبسي في التصدي لتسديدة البرازيلي ليوناردو سوزا عند الدقيقة 22، ليتصاعد إيقاع المباراة بهجمة من كل جانب لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

مع بداية الشوط الثاني، أطاح المغربي بن شرقي بهدف التقدم بعد أن علت كرته مرمى الأهلي، ليرد ليناردو يتسديدة حولها الحبسي إلى ركنية عند الدقيقة 54، واستمر التعادل السلبي حتى أعلن حكم اللقاء نهاية المبارة، بتعادل الفريقين سلباً.

وشهدت الدقيقة 70، غضب السوري عمر السومة مهاجم الأهلي، بعد أن استبدله الأوكراني سيرجي ريبروف مدرب الفريق، ليشرك مهند عسيري بدلاً عنه.

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