مراكز التأهيل النسائية والرجالية بالرياض تشارك في فعاليات اليوم العالمي للتوحد

المناطق _ الرياض

شاركت مراكز التأهيل النسائية والرجالية التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال هذا الأسبوع في فعاليات اليوم العالمي للتوحد بمجموعة من الفعاليات الداخلية والخارجية بالتعاون مع بعض الجهات .

وتمثلت المشاركة بتنظيم مراكز التأهيل الشامل للإناث بالقدس والدرعية والملز وتأهيل الإناث بالخرج وتأهيل الإناث بشقراء وتأهيل الإناث بالمجمعة وكذلك مركز الرعاية النهارية للفئات الخاصة بالحي الدبلوماسي “كلٍ على حده” العديد من المحاضرات التثقيفية الداخلية الموجهة للموظفات العاملات في مجال التوحد وامهات اطفال التوحد لتعريفهم بهذا الإضطراب ونشر الوعي باحتياجات المصابين به وافضل الطرق لمساعدتهم وجعلهم افراد فاعلين في المجتمع كما صاحب هذه المحاضرات بعض الأركان التعريفية والتفاعلية وتوزيع المنشورات التوعوية والعروض المرئية والتجارب التطبيقية من اعداد اخصائيات النطق والتخاطب والاخصائيات النفسيات في المراكز وبالتعاون مع بعض الجهات الخارجية المختصة بتأهيل وتدريب اطفال التوحد مثل مراكز السيح وروح الارادة وخطوات الأمل للرعاية النهارية ومركز جذا لذوي الاعاقة بالخرج ومركز الاوائل بالرياض ، كما شاركت مراكز تأهيل الذكور في محافظتي المجمعة والزلفي بمعرض توعوي ومجموعة من البرامج التوعوية المختلفة في الفعاليات الخارجية المقامة بهذه المناسبة في منتزه اليمامة بالزلفي والمركز التجاري “المجمعة مول “.

وقد اشارت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض للإشراف النسائي الأستاذة نوال العلاوي الى أن هذه الفعاليات تأتي كجزء من اهتمام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلةً بفروعها في الرياض بهذه الفئة من المجتمع حيث تقدم لهم الوزارة خدمات التربية والتأهيل الطبي والعلاجي بالإضافة إلى اكتشاف مهاراتهم الإبداعية، وإتاحة الفرصة أمامهم لتنميتها ودمجهم بافراد المجتمع .