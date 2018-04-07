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أمانة عسير ترفع 247 متر مكعب من مخلفات الأمطار والسيول بأبها

أمانة عسير ترفع 247 متر مكعب من مخلفات الأمطار والسيول بأبها
http://almnatiq.net/?p=563060
المناطق _ عسير

واصلت الفرق الميدانية التابعة لأمانة منطقة عسير صباح هذا اليوم السبت استكمال أعمال إزالة الأتربة والاشجار والمخلفات الناتجة عن جريان السيول وتجمعات مياه الأمطار التي هطلت يوم أمس الجمعة ، وبمتابعة ميدانية من أمين منطقة عسير ، وقد قامت الادارة العامة للنظافة بالمتابعة الميدانية لأعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء التي تقوم بها الفرق الميدانية لمشاريع النظافة لإعادة الأوضاع لحالتها الطبيعية ، وقد تم الاستعانة بأكثر من 8 فرق ميدانية تضم أكثر من 39 معدة متنوعة وأكثر من 675 من القوى العاملة لمباشرة أكثر من 59 موقع ، وبنهاية العمل لهذا اليوم تم ازاحة وترحيل أكثر من  247 متر مكعب من الأتربة ومخلفات السيول ، بالإضافة الى استمرار تكثيف اعمال فرق الكنس اليدوي لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء لضمان استمرار الحركة المرورية.

كما قامت الامانة بمباشرة بلاغ تجمع مياه داخل منزل أحد المواطنين بحي النميص بعد استغاثته بطوارئ الامانة 940 ، وكإجراء عاجل تم توجيه الفرق بسحب المياه من الموقع حرصا من الامانة على سلامة المواطن وساكني المبنى .

 

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