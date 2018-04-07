أمير الجوف يشكر الجهات ذات العلاقة ويؤكد على معالجة المواقع الحرجة

المناطق _ الجوف

تابع صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف الأعمال والإجراءات الميدانية التي قامت بها الجهات الخدمية كالأمانة والدفاع المدني والمياه والبلديات الميدانية، لإزالة تجمعات مياه الأمطار والأضرار والعوائق التي حدثت عقب هطول أمطار الخير والبركة على مدينة سكاكا ومحافظة دومة الجندل.

وقد أعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لجميع الجهات المشاركة في ذلك على ما قاموا به من جهود لرفع الضرر عن المواطنين والأحياء والشوارع المتضرره، مؤكداً سموه في الوقت ذاته على المسؤولين بضرورة تحديد مواطن الخلل والعمل علا تلافيها خلال العام الحالي وعدم التهاون أو التأخير في المعالجات الآنية والمستقبلية مع أهمية الاستفادة من مشاريع درء أخطار السيول والرفع للإمارة بتقارير دورية .

كما نوه سموه أمير المنطقة بتعاون المواطنين واللجان التطوعية لما قاموا به من جهود في هذا الجانب جنباً إلى جنب مع الجهات ذات العلاقة.