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أمانة عسير تتلف أكثر من 500 كجم من الأسماك الفاسدة

أمانة عسير تتلف أكثر من 500 كجم من الأسماك الفاسدة
http://almnatiq.net/?p=563069
المناطق _ عسير

باشرت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير مساء أمس الأول بلاغ ورد لها من قبل العمليات المشتركة يفيد بالإشتباه حول مركبة محملة بالأسماك كانت قادمة من منطقة جازان .

و أوضح مدير الرقابة المسائية علي سعيد الوادعي أنه تم مباشرة البلاغ فور تلقيه و تبين بأن السيارة محملة بأكثر من نصف طن من الأسماك الفاسدة ، و أكد السائق بأنه قد جلبها من منطقة جازان بغرض بيعها وتوزيعها على المحلات التجارية بمنطقة عسير .

وأضاف الوادعي بأنه تم فحص الأسماك حيث اتضح بأنها فاسدة و غير صالحة للاستهلاك الادمي من خلال تغير لونها وخواصها الطبيعية.

مشيرا الى أن السيارة كانت مستخدمة من قبل وافدين قاموا بنقل الاسماك بطريقة مخالفة لاشتراطات نقل اللحوم والأسماك والمواد المبردة حيث ان معدل التبريد كان أقل من المعدل المطلوب.

موضحا بأنه تم إتلاف كامل الكمية المضبوطة من الاسماك مع تطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية المعمول بها في مثل هذه الحالات.

و اذ تؤكد أمانة منطقة عسير حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان المنطقة و ذلك بمتابعة من امين منطقة عسير م . عبدالله المصلح و وفق لتوجيهاته التي شدد فيها بعدم التهاون في تطبيق لائحة الجزاءات و الغرامات البلدية بحق المخالفين و ذلك لوقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي وحمايتهم من عدوى الأمراض التي قد تنتقل عن طريق تناول غذاء غير آمن و حرصا على تأمين امدادا غذائي سليم لرفع المستوى الصحي .

داعين الجميع الى الابلاغ عن أي ملاحظات او شكاوى عبر قنوات الامانة التفاعلية او عن طريق خدمة 940 و التي تعمل على مدار اليوم .

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