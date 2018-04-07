“أمانة الجوف ” تعاملنا مع 70 بلاغ لسحب مياة الأمطار

المناطق _ الجوف

تعامل هاتف الطوارئ ” 940 ” بأمانة منطقة الجوف مع 70 بلاغاً بسبب الأمطار التي هطلت على مدينة سكاكا مساء أمس .

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ، إن اغلب البلاغات التي وردت إلى هاتف الطوارئ حول تجمعات المياه ، إضافة إلى بعض البلاغات داخل الأحياء حيث تمت إزاله الأغلبية منها في زمن قياسي، ومازال العمل متواصل مع الفرق الميدانية بازالة المياة .

مؤكدا أن هاتف الطوارئ أكمل استعداداته للتعامل مع أي طارئ خلال موسم الامطار، وتم التأكيد على جاهزية جميع القطاعات والإدارات بالامانة .

وأضاف انه تم توجيه جميع البلديات التابعة والوكالات والادارات بالامانة لاتخاذ الاجراءات الفورية حيال أي طارئ من خلال المراقبين والفرق الميدانية .

يذكر أن أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني يتابع مباشرة البلاغات الواردة على هاتف الطوارئ ، واحالتها لجهات الاختصاص وذلك لتسهيل عملية التواصل المباشر بين المواطن والمقيم مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالخدمات البلدية وملاحظات تجمعات مياة الامطار .