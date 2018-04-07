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“أمانة الجوف ” تعاملنا مع 70 بلاغ لسحب مياة الأمطار

“أمانة الجوف ” تعاملنا مع 70 بلاغ لسحب مياة الأمطار
http://almnatiq.net/?p=563074
المناطق _ الجوف

تعامل هاتف الطوارئ ” 940 ”  بأمانة منطقة الجوف مع 70 بلاغاً بسبب الأمطار التي هطلت على مدينة سكاكا مساء أمس  .
وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني ،  إن اغلب البلاغات التي وردت إلى هاتف الطوارئ حول تجمعات المياه ، إضافة إلى بعض البلاغات داخل الأحياء حيث تمت إزاله الأغلبية منها في زمن قياسي، ومازال العمل متواصل مع الفرق الميدانية بازالة المياة .
مؤكدا أن هاتف الطوارئ أكمل استعداداته للتعامل مع أي طارئ خلال موسم الامطار، وتم التأكيد على جاهزية جميع القطاعات والإدارات بالامانة  .
وأضاف انه تم توجيه جميع البلديات التابعة والوكالات والادارات بالامانة لاتخاذ الاجراءات الفورية حيال أي طارئ من خلال المراقبين والفرق الميدانية .
يذكر أن أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني يتابع مباشرة البلاغات الواردة على هاتف الطوارئ ، واحالتها لجهات الاختصاص وذلك لتسهيل عملية التواصل المباشر بين المواطن والمقيم مع الأمانة للإبلاغ عن أي ملاحظة تتعلق بالخدمات البلدية وملاحظات تجمعات مياة الامطار  .

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