بموافقة سلطان بن سلمان.. تسجيل ٥ مواقع أثرية جديدة بمنطقة عسير

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس اله ئية العامة للسياحة والتراث الو طني على تسجيل ٥ مواقع أثرية بمنطقة عسير بسجل الآثار الوطني، وهي: ٤ بروضان السليل التابع لمركز و ادي بن هشبل وموقع واحد بمحافظة المجاردة.

صرح بذلك مدير إدارة التراث الو طني بالهيئة العامة للسياحة وال تراث الوطني بمنطقة عسير سعيد بن علي القرني، مبينا بأن هذه تسجيل المواقع الجديدة كانت من خلال بلاغ أحد المواطنين والذي تم تكريمه مؤخرا بملتقى آثار ال مملكة الأول والذي كان تحت رعاي ة خادم الحرمين الشريفين والذي أقيم بمدينة الرياض في ٧ _ ٩ نو فمبر ٢٠١٧م الموافق ١٨ _ ٢٠ صفر ١٤٣٩ من ضمن عدد من المواطنين الذين أبلغوا عن مواقع أثرية جد يدة أو قاموا بإعاده قطع أثرية للهئية.

ونوه القرني بأن من مهام مكاتب الآثار بالمنطقة تكمن في المحاف ظة على المواقع الأثرية وتسجيل المواقع الأثرية الجديدة والتي يتم العمل عليها من خلال عدد من المسارات، أما من خلال المسح ا لأثري الذي يقوم به متخصصي الآث ار بالمنطقة أو من خلال بلاغات المواطنين التي ترد للمكاتب أو لفرع المنطقة أو عن طريق الهاتف السياحي ١٩٩٨٨ .

وأضاف القرني ان فرع الهئية بال منطقة يقوم بمهام عديدة لإبراز ما تملكة المنطقة من أرث حضاري كبير.

من جانبه، أكد مدير عام الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمر ة بأن مكاتب الآثار بالمنطقة تع مل على الكشف عن المواقع الاثري ة التي لم تكتشف حتى الآن حيث أ صبحت عدد المواقع الأثرية بالمن طقة والتي تم تسجيلها بسجل الآث ار الوطني حتى الآن إلى ٤٢٣ موق ع أثري.

وأشاد العمره بالمواطنين والوعي الذي وصلوا له، قائلا إنه يرد الهيئة عدد من البلاغات منهم مم ا يدل على اهتمام كبير ويساعد ا لهئية على حصر كل مواقع التراث الحضاري بالمنطقة.