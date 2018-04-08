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بموافقة سلطان بن سلمان.. تسجيل ٥ مواقع أثرية جديدة بمنطقة عسير

بموافقة سلطان بن سلمان.. تسجيل ٥ مواقع أثرية جديدة بمنطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=563086

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني على تسجيل ٥ مواقع أثرية بمنطقة عسير بسجل الآثار الوطني، وهي: ٤ بروضان السليل التابع لمركز وادي بن هشبل وموقع واحد بمحافظة المجاردة.

صرح بذلك مدير إدارة التراث الوطني بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير  سعيد بن علي القرني، مبينا بأن هذه تسجيل المواقع الجديدة كانت من خلال بلاغ أحد المواطنين والذي تم تكريمه مؤخرا بملتقى آثار المملكة الأول والذي كان تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين والذي أقيم بمدينة الرياض في ٧ _ ٩ نوفمبر ٢٠١٧م الموافق ١٨ _ ٢٠ صفر ١٤٣٩ من ضمن عدد من المواطنين الذين أبلغوا عن مواقع أثرية جديدة أو قاموا بإعاده قطع أثرية للهئية.

ونوه القرني بأن من مهام مكاتب الآثار بالمنطقة تكمن في المحافظة على المواقع الأثرية وتسجيل المواقع الأثرية الجديدة والتي يتم العمل عليها من خلال عدد من المسارات، أما من خلال المسح الأثري الذي يقوم به متخصصي الآثار بالمنطقة أو من خلال بلاغات المواطنين التي ترد للمكاتب أو لفرع المنطقة أو عن طريق الهاتف السياحي ١٩٩٨٨ .

وأضاف القرني ان فرع الهئية بالمنطقة يقوم بمهام عديدة لإبراز ما تملكة المنطقة من أرث حضاري كبير.

من جانبه، أكد مدير عام الهئية العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة بأن مكاتب الآثار بالمنطقة تعمل على الكشف عن المواقع الاثرية التي لم تكتشف حتى الآن حيث أصبحت عدد المواقع الأثرية بالمنطقة والتي تم تسجيلها بسجل الآثار الوطني حتى الآن إلى ٤٢٣ موقع أثري.

وأشاد العمره بالمواطنين والوعي الذي وصلوا له، قائلا إنه يرد الهيئة عدد من البلاغات منهم مما يدل على اهتمام كبير ويساعد الهئية على حصر كل مواقع التراث الحضاري بالمنطقة.

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