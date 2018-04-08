آل شريم ينقل تعازي وزير التعليم لأسرة المعلمة المتوفاة بمحايل عسير

محايل عسير - محمد الغبيشي

نقل مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم تعازي معالي وزير التعليم د . أحمد بن محمد العيسى ونائبه ومسئولي الوزارة وجميع منسوبي ومنسوبات تعليم محايل عسير لأسرة المعلمة التي وافتها المنية في حادث مروري مروع ظهر أمس الجمعة بطريق شعار محايل عسير ، سائلا الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم بزوج المعلمة المتوفاة الأستاذ إبراهيم شار نائب قبيلة آل زعبة .