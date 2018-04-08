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آل شريم ينقل تعازي وزير التعليم لأسرة المعلمة المتوفاة بمحايل عسير

آل شريم ينقل تعازي وزير التعليم لأسرة المعلمة المتوفاة بمحايل عسير
http://almnatiq.net/?p=563097
محايل عسير - محمد الغبيشي
نقل مدير التعليم بمحايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم تعازي معالي وزير التعليم د . أحمد بن محمد العيسى ونائبه ومسئولي الوزارة وجميع منسوبي ومنسوبات تعليم محايل عسير لأسرة المعلمة التي وافتها المنية في حادث مروري مروع ظهر أمس الجمعة بطريق شعار محايل عسير ، سائلا الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان .
جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مدير تعليم محايل عسير منصور آل شريم بزوج المعلمة المتوفاة الأستاذ إبراهيم شار نائب قبيلة آل زعبة .

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