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34 قتيلا وجريحا في دهس بألمانيا.. وانتحار السائق

34 قتيلا وجريحا في دهس بألمانيا.. وانتحار السائق
http://almnatiq.net/?p=563112
المناطق - وكالات

قتل 4 أشخاص وأصيب 30 آخرون في عملية دهس في مدينة مونستر شمال غربي ألمانيا اليوم (السبت). وأعلنت الشرطة الألمانية انتحار سائق السيارة التي دهست حشدا من المارة.

وقال متحدث باسم الشرطة إن السائق قتل نفسه بإطلاق رصاصة، مضيفا أن نحو 30 شخصا أصيبوا بجروح، فيما تشير وسائل الإعلام الألمانية إلى أن الحادثة اعتداء. وطالب جهاز الشرطة في المنطقة على تويتر بتجنب المنطقة التي وقعت فيها الحادثة.

وبحسب مجلة «شبيغل» على الإنترنت فإن السلطات الألمانية تفترض أن الحادثة هجوم، لكن لم يصدر أي تأكيد رسمي لذلك.

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