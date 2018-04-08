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ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات

ضربات “قاصمة” للتحالف على مواقع الحوثيين .. وانهيارات “متسارعة” للميليشيات
http://almnatiq.net/?p=563118
المناطق - وكالات

دمرت مقاتلات ومدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مواقع وآليات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية بجبهة الساحل الغربي لليمن.

وقالت وكالة أنباء الإمارات، إن مقاتلات ومدفعية التحالف العربي دمرت مواقع وتجمعات للميليشيات وعشرات الآليات العسكرية في مناطق البرح غرب تعز والتحيتا و مصبرية الواقعة شرق الجراحي على الساحل الغربي لليمن في ضربات نوعية وقاصمة، أسفرت عن انهيارات متسارعة وحالة من الإرباك في صفوف الميليشيات في ظل الانتصارات الكبيرة لقوات التحالف العربي وقوات الشرعية على الأرض اليمنية.

وتصدت قوات الشرعية اليمنية، مدعومة من قوات التحالف العربي، لمحاولات تسلل بائسة لمسلحي عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية باتجاه مديرية حيس بجبهة الساحل الغربي لليمن، كانت تستهدف تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين تلقوا على إثرها هزائم موجعة.

واستهدفت مقاتلات التحالف آليات عسكرية ومخازن أسلحة وذخائر وتجمعات لميليشيات الحوثي الإيرانية في مناطق مختلفة بجبهة الساحل الغربي لليمن، تكبدت على أثرها الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وبدأت قوات الشرعية اليمنية التقدم على محاور عدة لتحرير المناطق الساحلية من قبضة مليشيات الحوثي الإيرانية، فضلا عن إضعافها لدرجة كبيرة سطوة تلك المليشيات على مواقع بالساحل الغربي.

ولا تزال العمليات العسكرية لدول التحالف العربي وقوات الشرعية اليمنية متواصلة عبر رصد واستهداف تجمعات ميليشيات الحوثي الإيرانية الإرهابية وتعزيزاتها العسكرية لتحرير كامل التراب اليمني وعودة الشرعية والحق إلى أصحابه.

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