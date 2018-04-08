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مقتل 12 جنديا تركيا بكردستان العراق

مقتل 12 جنديا تركيا بكردستان العراق
http://almnatiq.net/?p=563123
المناطق - وكالات

أعلنت قوات الدفاع الشعبي، الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني، السبت، مقتل 12 جنديا تركيا في أقليم كردستان، شمال العراق.

وذكرت القوات أنها نفذت “عملية نوعية بمنطقة خواكرك في ناحية سيدكان (التابعة لمحافظة أربيل) أدت الى مقتل 10 جنود أتراك”.

 وأضاف بيان قوات الدفاع الشعبي أن “عملية نوعية أخرى نفذت بمنطقة لولان التابعة لناحية سيدكان اليوم، أدت إلى مقتل جنديين تركيين”.

وقالت مصادر رسمية في كردستان إن مروحيات تركية نقلت مئات الجنود إلى المثلث الحدودي، لإقامة قواعد وثكنات عسكرية لها فوق عدد من القمم الجبلية شمال العراق.

وتزامن نقل الجنود الأتراك مع قصف مدفعي تركي على قرى حدودية، تابعةٍ لناحة سيدكان، حيث بدأ الجيش التّركي توغله الشهر الماضي، حسب ما أضافت المصادر نفسها.

وأكدت المصادر أن الإنزال الجوي التركي، تم على جبالِ شابان وديلان وتشياسور وأليكان، ممّا أدّى إلى مناوشاتٍ بينَ الجيشِ التّركي، وعناصرِ حزبِ العمالِ الكردستاني.

 

 

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