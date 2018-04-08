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شاهد.. محتجون إيرانيون يكسرون حاجز الخوف .. ويحرقون رؤوس النظام

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المناطق - وكالات

نشرت مواقع إيرانية معارضة، السبت، فيديو يختصر الغضب الشعبي ضد النظام، وسط اندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات رغم محاولات الأمن الوحشية لقمع المتظاهرين.

وأظهرت اللقطات المجمعة في فيديو واحد نشره موقع منظمة مجاهدي خلق المعارضة، إحراق صور رموز النظام، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي والرئيس حسن روحاني.

وقال موقع المنظمة المعارضة إن الصور التقطت في العاصمة طهران، بالإضافة إلى مناطق متفرقة من محافظة جهارمحال وبختياري، ذات الأغلبية الكردية.

ولم تقتصر علمية إحراق الصور على روحاني وخامنئي، بل طالت أيضا رأس النظام الراحل الخميني، ما يؤكد أن الشعب الإيراني كسر حاجز الخوف والترهيب.

وحسب ناشطين، فإن مدن عدة شهدت الجمعة والسبت مظاهرات منددة بالنظام وتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمات، التي تعد من أبرز العوامل التي تنذر بتصاعد موجة الاحتجاجات.

وقال ناشطون إن مدينة أصفهان شهدت، اليوم السبت، “مظاهرات حاشدة للأهالي والمزارعين احتجاجا على شح المياه”، بينما اندلعت موجة جديدة من المظاهرات في مدينة ورزنة.

 

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