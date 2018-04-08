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هواوي تُطلق متجر تطبيقاتها AppGallery عالميا

هواوي تُطلق متجر تطبيقاتها AppGallery عالميا
http://almnatiq.net/?p=563130
المناطق - وكالات

أطلقت هواوي اليوم متجر التطبيقات الخاص بها AppGallery في جميع أنحاء العالم، والمتاح للتحميل على جميع هواتفها الذكية، ويأتي المتجر الجديد مثبتًا مسبقًا على هواتف هواوي بي 20 وهواوي بي 20 برو التي تم إطلاقها مؤخرًا.

يتضمن المتجر 5 علامات تبويب هي: Featured وCategory وTop وManager إضافة إلى تبويب Me الخاص بإعدادات المستخدم وتفضيلات التطبيق.

وبما أن هواوي واحدة من أكبر شركات تصنيع الهواتف الذكية في الصين، فإن الكثير من التطبيقات في مختلف الفئات تستهدف الأسواق الآسيوية مثل Amap للتنقل، وWeChat للتواصل، وQQMusic للترفيه، بالإضافة إلى التطبيقات العادية مثل فيسبوك وإنستاجرام ويوتيوب، إلى جانب وجود هدايا ومحتوى مجاني داخل المتجر.

ولاستخدام المتجر يَنبغي على مستخدمي هواتف هواوي تفعيل خيار تحميل تطبيقات الطرف الثالث، والانتقال إلى الرابط التالي wap2.hispace.hicloud.com حيث سيبدأ تنزيل التطبيق تلقائيًا، ولكنه يتطلب معرف هواوي.

ويُمكنك تعطيل المتجر من خلال قائمة الإعدادات في علامة التبويب Me، أو يمكنك إزالة المتجر بشكل كامل وستظل جميع التطبيقات التي قمت بتنزيلها وتثبيتها على الهاتف موجودة.

وتقول هواوي إن هذا المتجر مناسب للمستخدمين العاديين ولجميع أفراد الأسرة على اختلاف فئاتهم العمرية، وهو مصمم خصيصًا للترويج للمحتوى عالي الجودة والعروض ذات القيمة الخاصة والتطبيقات المحسنة لهواوي.

وسيتم طرح هذا المتجر لهواتف هواوي القديمة خلال الربع الثاني من عام 2018، ويختلف الوقت المحدد لتوفر التحديث باختلاف نوع الجهاز والنطاق الجغرافي للمستخدم.

الجدير بالذكر أن هواوي تُجهز لإطلاق هاتف ذكي جديد خلال شهر مايو القادم يركز على التصوير الفوتوغرافي وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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