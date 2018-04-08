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“الشرعية” تستعيد جبل مسعودة الاستراتيجي.. وتخلف قتلى من الحوثي

“الشرعية” تستعيد جبل مسعودة الاستراتيجي.. وتخلف قتلى من الحوثي
http://almnatiq.net/?p=563133
المناطق - وكالات

‏استعادت قوات الشرعية اليمنية، السبت، السيطرة على جبل المسعودة في منطقة قانيه بمحافظة البيضاء اليمنية، بعد معارك مع ميليشيات الحوثي، خلفت عددا من القتلى والجرحى. ويطل جبل المسعودة على كثير من مناطق قانية الحدودية بين مأرب والبيضاء.

وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات استهدفت تجمعات وتعزيزات للمتمردين في المنطقة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير آليات عسكرية.

كما كثفت طائرات التحالف العربي، اليوم، غاراتها الجوية على مواقع ميليشيات الحوثي في صعدة معقل المتمردين، كما استهدفت مراكز للحوثيين على الساحل الغربي لليمن.

كما استهدف الغارات مواقع للحوثيين في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران الحدودية مع صعدة. وأسفرت الغارات عن سقوط عدد من القتلى والجرحى وتدمير آليات ومعدات عسكرية.

وتتزامن الغارات الجوية، مع المعارك المستمرة في محور البقع في مديرية كُتاف بصعدة. وقد شنت طائرات التحالف سلسلة غارات على تجمعات المتمردين في المنطقة، أسفرت عن مقتل قائد ميداني حوثي يدعى أحمد حسين معياد.

 

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